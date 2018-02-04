Фото: airportia.com

Вылет направляющегося в Москву из Барнаула самолета отложили более чем на 12 часов. Об этом сообщает канал "Катунь 24".

Канал отмечает, что в Москве в воскресенье, 4 февраля, продолжается сильнейший снегопад. В аэропортах столицы РФ отменили десятки рейсов. Днем ранее там выпало максимальное за все время наблюдения количество осадков — 14 миллиметров. Подчеркивается, что был побит рекорд, который был установлен свыше 60 лет назад - в 1957 году.

Из-за плохой погоды в Москве утром из столицы Алтайского края не вылетел борт "Аэрофлота". Отправление должно было состояться в 7:05, но его перенесли свыше чем на 12 часов – в 19:30.

Синоптики сообщают, что снегопад в столице РФ будет идти весь день 4 февраля и ослабеет только к утру понедельника, 5 февраля.