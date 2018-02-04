Фото: airportia.com
Вылет направляющегося в Москву из Барнаула самолета отложили более чем на 12 часов. Об этом сообщает канал "Катунь 24".
Канал отмечает, что в Москве в воскресенье, 4 февраля, продолжается сильнейший снегопад. В аэропортах столицы РФ отменили десятки рейсов. Днем ранее там выпало максимальное за все время наблюдения количество осадков — 14 миллиметров. Подчеркивается, что был побит рекорд, который был установлен свыше 60 лет назад - в 1957 году.
Из-за плохой погоды в Москве утром из столицы Алтайского края не вылетел борт "Аэрофлота". Отправление должно было состояться в 7:05, но его перенесли свыше чем на 12 часов – в 19:30.
Синоптики сообщают, что снегопад в столице РФ будет идти весь день 4 февраля и ослабеет только к утру понедельника, 5 февраля.
Комментарии
максимальное за все время наблюдения количество осадков — 14 миллиметров. Подчеркивается, что был побит рекорд, который был установлен свыше 60 лет назад, — в 1957 году.
14 мм это много???
4.02.2018 16:54
- гость -
есть сомнения?
16:54 В школе сейчас хоть чему-нибудь учат? Или только селфи делать и жалобы строчить?
4.02.2018 17:09
- гость -
14 мм это 1,4 см Это даже мою подошву не скроет
17:15 Почитай, как это измеряется. Читать-то поди научили хоть немного.
4.02.2018 17:20
- гость -
Ладно, ладно, умники, прочитал уже...
заголовок специально чтобы запутать всех
честно говоря ни о чём...
Скорей всего причина банальна, самолет прилетел в Барнаул с небольшим опозданием, как и другие два рейса. Уральцы и S7 улетели обратно, а Аэрофлот назначил вылет вечером. Где то читал, что это связано еще с часами работы экипажа.