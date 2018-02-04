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Экспертизу назначили после обнаружения упавшего под лед мальчика в Барнауле

, ИА "Амител"
Тело мальчика нашли накануне

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи в Барнауле продолжают проведение доследственной проверки по факту гибели 12-летнего мальчика, который провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, тело ребенка нашли после трехдневных поисков около 13:00 субботы, 3 февраля. 

Мальчик провалился под лед в четверг, 1 февраля. Он играл вместе с детьми на льду реки Барнаулки рядом с дамбой. Внезапно он провалился под лед, находясь на промоине, и не смог выбраться.

Следователи продолжают проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая устанавливает обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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