Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи в Барнауле продолжают проведение доследственной проверки по факту гибели 12-летнего мальчика, который провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, тело ребенка нашли после трехдневных поисков около 13:00 субботы, 3 февраля.

Мальчик провалился под лед в четверг, 1 февраля. Он играл вместе с детьми на льду реки Барнаулки рядом с дамбой. Внезапно он провалился под лед, находясь на промоине, и не смог выбраться.

Следователи продолжают проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая устанавливает обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.