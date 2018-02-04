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Митрополит Иларион рассказал о популярности iPhone X в РПЦ

, ИА "Амител"
Также митрополит отметил, что "не дозрел" до самого свежего устройства Apple

Фото: russkievesti.ru

Митрополит Иларион заявил, что перешел на iPhone 8, однако до модели X еще "не дозрел". При этом он раскритиковал корпорацию Apple за то, что она захватывает все больше рынка, пишет РИА Новости со ссылкой на канал "Россия 24".

По словам Илариона, восьмой iPhone ему подарили на Новый год. "Но я пока не дозрел до десятого iPhone, которым пользуются уже многие мои более продвинутые и более молодые помощники", — цитирует агентство его слова.

Митрополит добавил, что никак не может перейти от компьютеров Microsoft к Apple. По словам представителя РПЦ, он привык к тому, как работает его компьютер под управлением ОС Microsoft. "Я на этом компьютере написал десятки книг, мне он удобен", — добавил он.

Иларион также выразил сожаление, что в последнее время американская корпорация, по его мнению, не совсем честными методами захватывает все больше позиций, при этом позиции Microsoft сужаются.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.02.2018 18:13
медведь-шатун

Совсем с ума посходили попы башню рвёт от бабла...

0  0
4.02.2018 19:04
- гость -

X - это крест, это - православно

0  0
4.02.2018 19:47
Павел

Служителям церкви надо на машинке печатать.Какие им айфоны и МАСи?

0  0
4.02.2018 22:22
- гость -

4.02.2018 19:47
Павел
все механизмы от Сатаны - всё от руки пусть пишут

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