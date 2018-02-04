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Митрополит Иларион заявил, что перешел на iPhone 8, однако до модели X еще "не дозрел". При этом он раскритиковал корпорацию Apple за то, что она захватывает все больше рынка, пишет РИА Новости со ссылкой на канал "Россия 24".

По словам Илариона, восьмой iPhone ему подарили на Новый год. "Но я пока не дозрел до десятого iPhone, которым пользуются уже многие мои более продвинутые и более молодые помощники", — цитирует агентство его слова.

Митрополит добавил, что никак не может перейти от компьютеров Microsoft к Apple. По словам представителя РПЦ, он привык к тому, как работает его компьютер под управлением ОС Microsoft. "Я на этом компьютере написал десятки книг, мне он удобен", — добавил он.

Иларион также выразил сожаление, что в последнее время американская корпорация, по его мнению, не совсем честными методами захватывает все больше позиций, при этом позиции Microsoft сужаются.