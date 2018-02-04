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Правила сбора биометрических данных граждан РФ могут быть утверждены уже к маю текущего года. Об этом сообщает "Российская газета".

Этим займется Минкомсвязи России, однако лишь в том случае, если получит полномочия правительства и станет федеральным органом исполнительной власти, который регулирует вопросы идентификации россиян на основе биометрических персональных данных.

Проект постановления правительства по данному поводу выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Министерство (по согласованию с Банком РФ) планирует поручить до 30 апреля текущего года утвердить порядок обработки, сбора и хранения параметров биометрических персональных данных в единой биометрической системе (банке персональных биометрических данных). Запросы в данную систему о степени соответствия данных граждан РФ смогут отправлять банки и другие игроки финансового рынка, чтобы проводить идентификацию клиентов.

Методику проверки соответствия данных собираются разработать до 20 мая.