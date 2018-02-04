Фото: inform.zp.ua
Правила сбора биометрических данных граждан РФ могут быть утверждены уже к маю текущего года. Об этом сообщает "Российская газета".
Этим займется Минкомсвязи России, однако лишь в том случае, если получит полномочия правительства и станет федеральным органом исполнительной власти, который регулирует вопросы идентификации россиян на основе биометрических персональных данных.
Проект постановления правительства по данному поводу выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.
Министерство (по согласованию с Банком РФ) планирует поручить до 30 апреля текущего года утвердить порядок обработки, сбора и хранения параметров биометрических персональных данных в единой биометрической системе (банке персональных биометрических данных). Запросы в данную систему о степени соответствия данных граждан РФ смогут отправлять банки и другие игроки финансового рынка, чтобы проводить идентификацию клиентов.
Методику проверки соответствия данных собираются разработать до 20 мая.
Комментарии
Без этих параметров россиян и за границу уже не выпускают и во многие страны мира не впускают. Давно назрела необходимость для всех россиян. Мало ли чо.
Минкомсвязи собралось собирать данные через Ростелеком?
есть ли нерезиденты среди акционеров этой компании, и если есть то насколько гарантируется безопасность данных?
или как обычно: для народа законы, а для иииилиты -необязательность исполнения
Сперва добровольно, потом будут силой отлавливать и чипировать. Мечта Грефа и Кудрина всех чипировать.
Нигде в новости про добровольность сказано не было.