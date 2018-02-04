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Снег, гололедица и 20-градусные морозы придут в Алтайский край в начале новой рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

Так, в течение всех суток в западных районах края местами будет идти небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -16...-21 градуса, местами от 10 до 15 мороза. Днем воздух прогреется до -8...-13 градусов, а в южных районах — до 0...-5 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. В темное время суток температура воздуха составит от 17 до 19 градусов, днем — от 7 до 9 градусов ниже нуля.

Ветер в этот день будет дуть восточный, 1-6 метров в секунду ночью, 3-8 метров днем. Ожидается усиление до 11 м/с.