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19-летнего жителя Искитима, который ранее не был судим, задержали полицейские в пятницу, 2 февраля. Искитимца подозревают в том, что он три раза ограбил супермаркет на улице Советской, пишет "НДН.Инфо".

Отмечается, что преступления были совершены 25 января, 29 января и 1 февраля. Сначала парень открыто похитил шоколад на сумму 997 рублей, после этого алкоголь и шоколад на сумму 1790 рублей, а после этого шоколад и колбасную продукцию на сумму 499 рублей.

В сообщении говорится, что действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, поэтому теперь его ждет суд.