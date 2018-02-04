Фото: isnatgram.com

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко разыграл среди своих подписчиков в Instgagram трех щенков от абруццких овчарок. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что пара собак породы маремма, принадлежащих главе региона, разродились щенками около месяца назад. Тогда Кожемяко предложил подписчиком написать лучший рецепт семейного счастья. Авторы самых лучших комментариев могли стать хозяевами новорожденных щенков. Всего в адрес главы региона поступило порядка 500 историй.

"Мы искали семью для щенков-мареммов, которые появились на свет у моих собак. Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди", — цитирует агентство слова Кожемяко.

Губернатор добавил, что ему было очень сложно выбирать самое душевное послание. Тем не менее, он смог отобрать три письма семей, которые вскоре получат собак в подарок.