Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о застрявшем грузовике "МАЗ", водитель которого решил срезать дорогу. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №101 по улице Малахова. "По непонятным причинам МАЗ решил срезать", — пишет автор снимка.
Отметим, что запись появилась в сообществе около 15:00 в воскресенье, 4 февраля.
В комментариях один из подписчиков добавил, что водитель большегруза пытался убрать снег из-под колес ногами, поскольку лопаты у него не было.
Также горожане отметили, что на данном участке нередко срезают внедорожники, поэтому там было накатано.
"Только куда он ["МАЗ"] полез, пробки нет", — задаются вопросом пользователи.
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