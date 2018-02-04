Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула сообщили о застрявшем грузовике "МАЗ", водитель которого решил срезать дорогу. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №101 по улице Малахова. "По непонятным причинам МАЗ решил срезать", — пишет автор снимка.

Отметим, что запись появилась в сообществе около 15:00 в воскресенье, 4 февраля.

В комментариях один из подписчиков добавил, что водитель большегруза пытался убрать снег из-под колес ногами, поскольку лопаты у него не было.

Также горожане отметили, что на данном участке нередко срезают внедорожники, поэтому там было накатано.

"Только куда он ["МАЗ"] полез, пробки нет", — задаются вопросом пользователи.