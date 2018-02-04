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Apple займется бесплатной починкой iPhone 7, у которых появляется ошибка "нет сети". Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на сайт корпорации.

В компании подчеркнули, что речь идет об устройствах, которые были выпущены с сентября 2016 года по февраль текущего и продавались в Китае, Японии, США и Гонконге.

Пользователи, заплатившие за устранение проблем с сетью, могут связаться в Apple и потребовать возместить расходы. Сама компания также свяжется с владельцами предположительно неисправных устройств, если клиенты не получат письмо до конца марта, они могут сами написать в Apple.

Издание напоминает, что в феврале компания начала продавать ранее использованные и восстановленные iPhone 7 и 7 Plus. Смартфоны доступны лишь в Соединенных Штатах. При этом покупатели смогут сэкономить 50-70 долларов.