Фото: lizaalert.org

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" ведут поиски 29-летнего жителя Горно-Алтайска, пропавшего более двух месяцев назад. Сообщение об этом появилось на форуме организации.

Уточняется, что последний раз Тимофея Михайлова видели 28 ноября прошлого года.

Рост мужчины составляет 180 сантиметров, он среднего телосложения, со светло-русыми короткими волосами и голубыми глазами.

Михайлов был одет в серую вязаную шапку, куртку защитного цвета, серые трико и черные кроссовки с синими вставками.

Особой приметой пропавшего является шрам на переносице.