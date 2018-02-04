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В результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak и грузового железнодорожного состава в США пострадали 70 человек, еще двое погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Лексингтон.

Отмечается, что изначально сообщалось о двух жертвах аварии и 50 раненых. Всех пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в местные больницы, добавил представитель офиса шерифа.

Агентство добавляет, что пассажирский поезд ехал из Нью-Йорка в Майами и столкнулся с грузовым составом около города Пайн Ридж в штате Южная Каролина. Инцидент произошел утром в воскресенье, 4 февраля.

Уточняется, что в пассажирском поезде находилось 147 человек, включая восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. На месте ЧП работают спасатели.