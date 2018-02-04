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Мужчина получил ранение, предположительно, из травматического пистолета на Малой Сухаревской улице в российской столице. Стрелка задержали, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что сообщение о конфликте поступило в дежурную часть в воскресенье, 4 февраля, около 13:37. На месте произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них открыл по второму огонь из, предположительно, травматического оружия.

Собеседник агентства отметил, что мужчина был задержан. Сейчас стражи порядка на месте разбираются в причинах инцидента.

ТАСС уточняет, что ранение получил охранник столичного кафе. Он был доставлен в больницу.