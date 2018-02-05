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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на территории Центрального района Барнаула вечером 4 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании поступили в 20:10. Ликвидировать пожар удалось в 20:34.

"Для тушения пожара от МЧС России привлекались 12 человек личного состава, 3 единицы техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 15 человек личного состава, 4 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.