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Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков 3 февраля стал гостем программы "Все на матч", которая выходит на федеральном спортивном телеканале "Матч ТВ". Вместе с ведущими он обсудил недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу 28 российских олимпийцев, рассказал, каково выступать в нейтральном статусе.

"Сложно было остаться в стороне от такой новости. Честно говоря, сейчас я стараюсь немного отстраниться от всей этой ситуации с олимпийским движением, потому что два года назад сам проходил через такой же ад. И нам тогда не помогло ничего: мы подавали апелляции в суд с требованием разрешить нам участвовать в Олимпийских играх, но получили отказ. Сейчас суд встал на сторону российских спортсменов, правда, по другому поводу – им вернули олимпийские медали. Для меня такой вердикт стал неожиданностью", — сообщил Сергей Шубенков.

По словам легкоатлета, шесть человек всё-таки не получат приглашение на Олимпиаду (из-за того, что имеют допинговую историю). И раз МОК так решил – так тому и быть.

"Собственно, перед Рио сложилась похожая ситуация, и тогда решение суда было обратным: CAS вынес вердикт, что два наказания за одно и то же правонарушение – это недопустимо. Сейчас же всё обстоит несколько иначе. Что вообще происходит, я отказываюсь понимать. Возможно, дело в каких-то нюансах. Всероссийская федерация лёгкой атлетики всё ещё отстранена, и мы вынуждены получать индивидуальные допуски на международные соревнования. К слову, на этот год я его ещё не получил. Возможно, в ИААФ приняли во внимание мои разговоры о том, что зимний сезон я пропускаю, и решили не торопиться. По моим сведениям, допуски пока выдали 19 российским легкоатлетам. Многие из них намерены выступить в Бирмингеме на чемпионате мира в помещении. Турнир состоится меньше чем через месяц, и атлетам нужно разбегиваться, распрыгиваться, набирать форму", — добавил алтайский легкоатлет.

Кроме того, Сергей Шубенков призвал спортсменов не зацикливаться на нейтральном флаге, ведь это не заставляет кого-то бежать медленнее или быстрее. При этом нейтральный статус влияет на психологическое состояние спортсменов. Например, на чемпионате мира в Лондоне, по его словам, формальные требования были жёстче.

"Но я понимал: когда здесь всё это закончится, я вернусь на Родину, и там-то уж меня встретят как полагается. Собственно, я не ошибся: в аэропорту встречали очень тепло и радушно, с флагом и гимном. Как будто опять золото взял, хотя я стал вторым на этом чемпионате мира", — добавил Шубенков.