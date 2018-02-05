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Возгорание в многоквартирном доме произошло в ночь на понедельник, 5 февраля, в Алейске, информирует региональный главк МЧС России.
Данные о пожаре поступили в 00:08. Ликвидировать возгорание удалось уже в 00:22.
"Для тушения пожара от МЧС России привлекались 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 13 человек личного состава, 4 единиц техники", — добавляют в спасательном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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