Фото: "Парк спорта"
Специальный митинг-концерт "Великий народ — победители и чемпионы", где поддержали наших спортсменов – участников Олимпиады в Южной Корее, а также отметили несколько других важных событий начала года, состоялся в "Парке спорта" Алексея Смертина в субботу, 3 февраля. В патриотическом мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек. В основном это были студенты и школьники, а также представители различных политических организаций.
Акция "Великий народ — победители и чемпионы" была организована по инициативе молодежных организаций края и посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве, поддержке наших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Корею, невзирая на все политические сложности, и в поддержку волонтерства и добровольчества.
На сцене звучали русские народные песни, демонстрировали номера танцевальные коллективы, а также собравшиеся увидели выступления роты караула БЮИ, ребят из военно-патриотических клубов. Чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов выступил с призывом поддержать наших спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в сложных условиях. Далее гости митинга могли попробовать полевую кухню и посмотреть военную технику. Также стояли картонные фигурки членов так называемой "Putin-team", в частности, хоккеиста Александра Овечкина. На их фоне посетители мероприятия могли фотографироваться и делать селфи.
Комментарии
Какие молодцы! И Василиск молодец!
А есть народы - так себе ..? Патриотизм это не орание с флагом, а качественная работа, чуткое отношение к окружающим и т.д.. А то у нас поорут, а потом даже на дороге не пропустят при выезде, не говоря уже, чтобы в лифтах не ..цать.
Участие в митинге на Васильевском спуске в Москве в этом году стоило 700 рублей. Сколько такое же участие стоило в Барнауле?
не был там, впрочем как и на любых массовых мероприятиях, особенно политической направленности.
ничего плохого в мероприятии не вижу, но для себя участие в подобном считаю неприемлимым.
не вижу никакого смысла.
Очередной распил бюджетных денег
Отличная акция! Было здорово!
наш ответ на Кремлевский доклад?
в поддержку нейтральных спортсменов, которые едут ради денег, наплевав на флаг и Родину, и в чем здесь патриотизм?
блюю от "миллионов" вынужденных "патриотов"
Юрий Шевчук ДДТ
Наша борьба подошла к концу:
На стене телевизором тюремная клеть.
Спор о начале вновь подвёл к яйцу:
Мы сидим за столом и пьём свою смерть.
Солдаты духа, мы горим в трусах,
Слишком много эротики, да мало любви.
Страну закопали в этих кустах,
Кого не спроси - c'est la vie!
И мы дарим друг другу время на память,
Россия - женщина с героическим прошлым:
Немного светлым, немного пошлым,
В постели с настоящим, как вечность в бурьяне.
Я думал она мать, оказалась бирр,
Я для неё неактуален и вреден,
Но я достаточно богат, позвольте леди
Печально смотреть на мир…
И кто будет драться, если завтра война?
Кто снова ослепнет, штурмуя свет?
Двойного гражданства у неба нет,
У Земли нет амбиций, но есть она.
Россия - женщина с разбитым лицом:
Для кого-то - ротик, для нас - пасть.
Россия - невеста, век с мертвецом,
Мы так напились, мы готовы пропасть!
И наш патриотизм не очень высок,
Он не фужер на банкете, не танцор нагишом,
Он не гимны, не марши, не речей песок,
Он наивен, прост и даже смешён!
Он не дубина, не народ, не вождь,
Не чугунный цветок в гранитной руке,
Он там, где мы хоронили дождь,
Он солнце, тонущее в реке!!!
Патриотический митинг в честь нейтральных спортсменов? Весьма оригинально и скрепно.
высшая форма патриотизма- отдать свою жизнь за весьма сомнительный строй . за нелегитимного президента и т.д. Получается власть своих детей за границу на учебу и проживание а из наших патриотов делать будет .
Какие-то непонятные митинги проходят, то патриотические (сгоняемые) , то против выборов и т.д. Я не вижу реальных митингов за экономическую ситуация, за налоги. В том году повсеместно в Алтайском крае увеличили земельную кадастровую стоимость всем , соответственно налоги также на землю увеличились , в моем случае на 70 процентов, два года осталось на квартиры и дома платить по инвентаризации, и то с каждым годом стоимость увеличивается на коэффициент дефляции ( примерно 15% ), после долбанут по полной ,по кадастровой стоимости домов ,квартир, но так как кадастровую стоимость можно пересматривать каждые 3 года, то и дома и квартиры поднимутся на 50-100-150% . Вот потом и думайте что важнее, быть патриотом или попытаться изменить налоговую политику в стране, остановить рост цен на топливо и услуги ЖКХ.