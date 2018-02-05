Фото: "Парк спорта"

Специальный митинг-концерт "Великий народ — победители и чемпионы", где поддержали наших спортсменов – участников Олимпиады в Южной Корее, а также отметили несколько других важных событий начала года, состоялся в "Парке спорта" Алексея Смертина в субботу, 3 февраля. В патриотическом мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек. В основном это были студенты и школьники, а также представители различных политических организаций.

Акция "Великий народ — победители и чемпионы" была организована по инициативе молодежных организаций края и посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве, поддержке наших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Корею, невзирая на все политические сложности, и в поддержку волонтерства и добровольчества.

На сцене звучали русские народные песни, демонстрировали номера танцевальные коллективы, а также собравшиеся увидели выступления роты караула БЮИ, ребят из военно-патриотических клубов. Чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов выступил с призывом поддержать наших спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в сложных условиях. Далее гости митинга могли попробовать полевую кухню и посмотреть военную технику. Также стояли картонные фигурки членов так называемой "Putin-team", в частности, хоккеиста Александра Овечкина. На их фоне посетители мероприятия могли фотографироваться и делать селфи.