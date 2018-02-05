Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал указ об увеличении меры государственной поддержки при организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

Документ устанавливает меры поддержки за счет средств краевого бюджета при организации отдыха детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в загородных оздоровительных лагерях в 2018 году. В этом году она увеличилась на 20%.

Так, для всех граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), из регионального бюджета будет осуществляться софинансирование стоимости путевки в размере 6000 рублей, тогда как в 2017 году данная сумма составляла 5000 рублей.

"Для сотрудников бюджетной сферы дополнительно – 4200 рублей (3500 рублей в 2017 году), для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей региона троих и более детей школьного возраста – 14400 рублей на третьего и каждого последующего ребенка (10000 рублей в 2017 году)", — говорится в сообщении ведомства.

Данной мерой господдержки можно воспользоваться 1 раз в год.

Кроме того, с 1 февраля в Алтайском крае стартовала заявочная кампания. В настоящее время отрывные талоны, дающие право на льготу, могут получать граждане Барнаула в центре "Каникулы" посредством электронной регистрации либо лично через менеджера. Жители других муниципальных образований и городских округов могут воспользоваться данной мерой поддержки через образовательные организации.