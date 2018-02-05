Фото: aol.com
Основные причины смертности в России по итогам позапрошлого года назвали в Минздраве, сообщает RT.
По информации Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, в 2016 году чаще всего россияне умирали от болезней системы кровообращения — 47,8%.
15,6% умерли от злокачественных образований, еще 8,9% — в результате получения травм и отравления.
27,7% приходится на другие причины.
Отметим, что эти показатели в общем совпадают с главными причинами смерти жителей Алтайского края.
Комментарии
Со слов сотрудников частных структур проводящих медиц проф осмотры в организациях, каждый второй имеет кучу болячек о которых не знает/ не знали на разных в том числе ранних стадиях, при этом очевидны симптомы врачи в поликлиниках по месту жительства не устанавливают и не лечат на ранних стадиях, диагностика на не высоком уровне как по причине квалификаций реальных так и по тому что не выгодно направлять людей на обследования причем все чаще дорогостоящие хоть и по Омс