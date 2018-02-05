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Основные причины смертности в России по итогам позапрошлого года назвали в Минздраве, сообщает RT.

По информации Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, в 2016 году чаще всего россияне умирали от болезней системы кровообращения — 47,8%.

15,6% умерли от злокачественных образований, еще 8,9% — в результате получения травм и отравления.

27,7% приходится на другие причины.

Отметим, что эти показатели в общем совпадают с главными причинами смерти жителей Алтайского края.