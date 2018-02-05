Фото: privetgorod.ru

Жительница Белокурихи, желавшая сдать в аренду квартиру, стала жертвой мошенников и лишилась 39 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 68-летняя женщина разместила на одном из известных интернет-сайтов объявление о предоставлении своей квартиры в аренду.

"Вскоре ей на телефон позвонил мужчина и сообщил, что готов перечислить предоплату. Он попросил женщину подойти к ближайшему банкомату. Под диктовку неизвестного женщина выполнила ряд операций, в результате чего с ее банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 39 тысяч рублей", — уточняют в полиции.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители установили, что номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Тюменской области.