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Объем ввода торговых центров в регионах России стал минимальным за последние 13 лет. Об этом сообщает "Недвижимость Алтая" со ссылкой на данные аналитиков Colliers International.

Так, в прошлом году в России было открыто 28 торговых центров арендопригодной площадью 780 тысяч кв. м, что в 2 раза меньше, чем в 2016-м. При этом на региональные города (исключая Москву и Санкт-Петербург) пришлось 532 тыс. кв. м, или 68% от общего ввода ‒ рекордно низкий показатель за последние 13 лет.

Такой антирекорд связан с тем, что в 2014-2015 годах в условиях кризиса сократилось количество новых проектов, а часть была заморожена либо перенесена на более поздний срок. Снижение темпов прироста качественных торговых площадей в России наблюдается уже третий год подряд.

На 2018 год запланировано к вводу в эксплуатацию 799 тысяч кв. м торговых площадей.

"Несмотря на высокую строительную готовность большинства заявленных проектов, мы видим вероятность переноса открытия части площадей на 2019 год, поэтому фактически объем введенных по итогам 2018 года ТРЦ может составить порядка 560 тыс. кв. м, то есть 70% от заявленного объема. По нашим оценкам, в ближайшие год-два основной фокус в регионах России девелоперы будут делать на достройке имеющихся проектов, разморозке долгостроев, а также реновации и расширении торговых центров, давно работающих на рынке", — сообщила партнер Colliers International в России Анна Никандрова.

Отметим, что в Барнауле в 2017 году официально заработала вторая очередь крупнейшего в городе ТРЦ "Галактика". Его площадь составляет около 200 тысяч квадратных метров, что может считаться весомым вкладом в итоговую статистику.