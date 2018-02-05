Как провести новую рабочую неделю, где отдохнуть и куда сходить — мы собрали все самые интересные мероприятия в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Начать неделю можно с новой картины – фантастической истории "Короче" о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным.

Также среди стоящих фильмов – российский триллер "Селфи", участие в котором приняли Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук и Анна Михалкова. Картину сняли по сценарию известного современного писателя Сергея Минаева.

Вторник

В филармонии состоится вечер музыки Фредерика Шопена. На сцену выйдет московский пианист, лауреат международных конкурсов Михаил Лидский. Концерт начнется в 18:30, в программе прозвучат концертное аллегро, мазурки, полонезы, вальсы и соната.

Среда

В среду в музкомедии пройдет спектакль "Моя жена – лгунья" – это живая современная история, герои которой ищут ответы на актуальные вопросы семейной жизни в мегаполисе.

В Молодежном театре Алтая можно будет посмотреть спектакль "Гроза" по пьесе Александра Островского. Начало обоих показов в 18:30.

Четверг

В 19:00 барнаульцев ждут в филармонии на концерте звезды мирового блюза – краевую столицу посетит легендарный американский музыкант Кори Харрис, входящий в верхнюю пятёрку живых легенд этого жанра. Как пишут в филармонии, его первый альбом вышел в 1997-м на самом престижном блюзовом лейбле Alligator records. В 2003-м он был одним из немногих, кто принимал участие в документальном сериале Мартина Скорсезе "Блюз".

В музкомедии покажут историю о влюбчивом юноше "Беда от нежного сердца", а в МТА артисты выступят с литературным спектаклем по рассказам Василия Шукшина "Охота жить". Начало в 18:30.

Главное культурное событие этой недели — премьера в театре драмы. Здесь 8, 9, 10 и 11 февраля можно будет увидеть премьеру спектакля "Темные аллеи", в основу которого легли рассказы из одноименного сборника Ивана Бунина. Режиссером стал Максим Астафьев.

Среди кинопремьер – картина "Колесо чудес" режиссера Вуди Аллена, главные роли в которой исполнили Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет. Также на большом экране начнутся показы итальянской комедии "Место встречи", криминального боевика "Охота на воров", ужасов "Уиджи: Проклятие Вероники" и фильма "Пятьдесят оттенков свободы". Для любителей современного российского кино на неделе выйдет отечественная лента "Женщины против мужчин: Крымские каникулы".

Детей можно будет сводить на китайский мультфильм "Трон эльфов".

Пятница

В конце рабочей недели в 18:30 в концертном зале "Сибирь" можно будет послушать концертную программу "Горячий снег", которая посвящена героям Сталинградской битвы на Волге в 1941–1942 годах.

"На сцене и на экране, в словах ведущего, в песнях, в стихах, в документальных текстах оркестр "Сибирь", солисты выразят глубочайшее уважение всем участникам битвы за Сталинград, за Родину", — рассказывают организаторы концерта.

В МТА в 18:30 пройдет спектакль "Бальзаминов. ЖенитьБЫ", в музкомедии в это же время покажут непредсказуемую историю "Одолжите тенора!". В драме запланированы премьерные показы "Темных аллей".