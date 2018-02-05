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Планов о лишении богатых работающих пенсионеров пенсий в правительстве РФ нет, заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне непопулярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным", — цитирует сенатора РИА "Новости".

Ранее в некоторых СМИ появились данные о том, что федеральный кабмин задумался над тем, чтобы лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки в 2018 году.

Под категорией "богатых пенсионеров" подразумевались люди с годовым доходом более одного миллиона рублей или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза.

Отмечалось, что данная мера якобы разрабатывается ввиду непростой экономической ситуации в стране.