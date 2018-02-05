Современной системе образования в России не нужен мыслящий инициативный учитель, считает преподаватель 121-го лицея г. Барнаула Елена Никитенко. По мнению педагога с 30-летним стажем работы, если раньше учитель должен был быть мотиватором для ученика, то сегодня взаимоотношения в школе между "участниками образовательного процесса" сводятся к формализму и отчуждению.

Свой взгляд на происходящее в системе образования преподаватель высказала в материале "Письмо учителя, чье время прошло, а он всё пытается что-то сказать", опубликованном на сайте "Педсовет".

Приводим текст с небольшими сокращениями:

"Я пришла работать в школу, когда министром образования был Э.Д. Днепров (Эдуард Днепров работал в должности министра образования России в 1990-1992 годах — прим.редакции).

Завучами были женщины "за сорок", опытные, любимые учениками, без лишних предисловий начавшие регулярно ходить к нам на уроки и тщательно их разбирать. Кто-то из них посоветовал ходить на уроки к коллегам, чтобы "из рук в руки" перенимать мастерство, универсальные приемы переключения внимания, мотивации, смены деятельности.

Я сходила почти ко всем учителям нашей школы, выбрала троих, близких мне по взглядам на суть образования, и до конца своего первого учебного года училась у них.

В те времена я сформулировала для себя главные принципы работы:

Учитель должен быть мотиватором, его задача – увлечь своим предметом, стилем мышления, образом жизни, он должен показывать "жизненность" преподаваемого им.

Учитель должен быть профессионалом, должен быть в курсе того, что происходит в науке, азы которой он преподает.

Учитель должен быть практическим психологом, близким ученику человеком, потому что подростку нужен взрослый, но не всегда родитель в силу возрастных особенностей ребенка, а вот учитель как раз может и должен быть внимательным, интересующимся его жизнью человеком.

Прошло 30 лет

Мои принципы остались те же, профессионализм измеряется теперь иначе. Недавно знакомая директор школы так охарактеризовала завуча: "Она такая умница, любую бумагу на раз-два делает!" То же требуется и от учителя. Общение с завучами сводится к получению и отправке отчетов в "Сетевом городе".

Уже давно никто не ходит на уроки друг к другу, мастерство приравнивается к заполнению "листов": план профессионального роста, инновационный оценочный лист, лист распределения стимулирующего фонда и пр.

Вот один из пунктов оценки инноваций: "Разработка и внедрение в практику методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, согласно методическим указаниям, алгоритму межведомственного взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих деятельность по раннему выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и работы по устранению причин нарушения их прав и законных интересов". Деятельность, не прописанная в алгоритме, не засчитывается.

То есть можно продолжать читать и обсуждать с десятиклассниками Ключевского и Бердяева, следить за новинками "Арзамаса", участвовать в группе 10А ВК, направляя беседу в мало-мальски интеллектуальное русло, но эта деятельность к оценочным листам не имеет никакого отношения, профессионально не характеризует педагога.

Лист профессионального роста предлагает произвести "Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся". И здесь вышеуказанная деятельность не считается.

Формализм и отчуждение

Лично мое ощущение от происходящего в школе сегодня можно свести к двум словам: формализм и отчуждение.

Живое общение с детьми заменено заполнением бумаг, то самое мастерство, о котором говорили завучи в начале моей работы в школе, теперь называется "Диссеминация опыта педагогического работника, полученного в ходе участия (победы) в конкурсах профессионального мастерства (выступления в очной форме, презентации, мастер-классы и т.п.)".

Отчуждение выражается не только в неудобоваримых формулировках многочисленных листов, хотя это тоже известный прием: написать их так, чтобы было понятно — сверху не шутят, все очень серьезно, надо мыслить и изъясняться в духе подобных сентенций: "Проведение педагогическим работником мероприятий в рамках дифференцированной программы повышения профессионального уровня педагогических работников образовательной организации в качестве распространения педагогического опыта", а если ты встроиться в предложенную "парадигму" не хочешь — значит, наступила профессиональная деградация, профессионального роста нет по определению...

Попутно можно заметить, что слово "школа" больше не в чести. Ведь "школа" — это в том числе сообщество единомышленников, интеллектуальное единение учителя и учеников. Нет, такое теперь не требуется, теперь вертикальные отношения администратор — подчиненный определяют суть взаимодействий в образовательном учреждении.

Отчуждение выражается в пустых глазах завучей, еще год назад бывших вполне милыми людьми, с "человеческими лицами", теперь это люди системы — строгие администраторы, главная задача которых – контроль и учет того, что спустят сверху: "Читайте распоряжения, там все написано", — вот к чему сводятся отношения между "участниками образовательного процесса".

Отчуждение выражается в сверхцентрализации системы управления образованием: делай только то, что требуется сверху, твои инициативы, твой опыт, принципы, идеи по работе с детьми агрессивно игнорируются. То есть можно продолжать читать и обсуждать с десятиклассниками Ключевского и Бердяева, следить за новинками "Арзамаса", участвовать в группе 10А ВК, направляя беседу в мало-мальски интеллектуальное русло, но эта деятельность к оценочным листам не имеет никакого отношения, профессионально не характеризует педагога — их некуда вписать: "читайте перечень!", таких пунктов нет в листах самооценки, инноваций, профессионального роста и т. п.

Ценность в глазах управленцев образованием имеет только то, что прописано, все остальное — жалкая докучливая самодеятельность.

Закончилась пора децентрализации власти, время, когда учитель воспринимался как мыслящая единица, теперь есть центр принятия решений и суть теперешнего профессионализма в неукоснительном следовании им..."