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Формализм и отчуждение: барнаульский учитель о современной школе

, ИА "Амител"
Барнаульский педагог рассуждает о том, как меняют роль учителя в современной системе образования

Фото: Votalif.votalif.ru

Современной системе образования в России не нужен мыслящий инициативный учитель, считает преподаватель 121-го лицея г. Барнаула Елена Никитенко. По мнению педагога с 30-летним стажем работы, если раньше учитель должен был быть мотиватором для ученика, то сегодня взаимоотношения в школе между "участниками образовательного процесса" сводятся к формализму и отчуждению.

Свой взгляд на происходящее в системе образования преподаватель высказала в материале "Письмо учителя, чье время прошло, а он всё пытается что-то сказать", опубликованном на сайте "Педсовет".

Приводим текст с небольшими сокращениями:

"Я пришла работать в школу, когда министром образования был Э.Д. Днепров (Эдуард Днепров работал в должности министра образования России в 1990-1992 годах — прим.редакции).

Завучами были женщины "за сорок", опытные, любимые учениками, без лишних предисловий начавшие регулярно ходить к нам на уроки и тщательно их разбирать. Кто-то из них посоветовал ходить на уроки к коллегам, чтобы "из рук в руки" перенимать мастерство, универсальные приемы переключения внимания, мотивации, смены деятельности.

Я сходила почти ко всем учителям нашей школы, выбрала троих, близких мне по взглядам на суть образования, и до конца своего первого учебного года училась у них.

В те времена я сформулировала для себя главные принципы работы:

  • Учитель должен быть мотиватором, его задача – увлечь своим предметом, стилем мышления, образом жизни, он должен показывать "жизненность" преподаваемого им.

  • Учитель должен быть профессионалом, должен быть в курсе того, что происходит в науке, азы которой он преподает.

  • Учитель должен быть практическим психологом, близким ученику человеком, потому что подростку нужен взрослый, но не всегда родитель в силу возрастных особенностей ребенка, а вот учитель как раз может и должен быть внимательным, интересующимся его жизнью человеком.

Прошло 30 лет

Мои принципы остались те же, профессионализм измеряется теперь иначе. Недавно знакомая директор школы так охарактеризовала завуча: "Она такая умница, любую бумагу на раз-два делает!" То же требуется и от учителя. Общение с завучами сводится к получению и отправке отчетов в "Сетевом городе".

Уже давно никто не ходит на уроки друг к другу, мастерство приравнивается к заполнению "листов": план профессионального роста, инновационный оценочный лист, лист распределения стимулирующего фонда и пр.

Вот один из пунктов оценки инноваций: "Разработка и внедрение в практику методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, согласно методическим указаниям, алгоритму межведомственного взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих деятельность по раннему выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и работы по устранению причин нарушения их прав и законных интересов". Деятельность, не прописанная в алгоритме, не засчитывается.

То есть можно продолжать читать и обсуждать с десятиклассниками Ключевского и Бердяева, следить за новинками "Арзамаса", участвовать в  группе 10А ВК, направляя беседу в мало-мальски интеллектуальное русло, но эта деятельность к оценочным листам не имеет никакого отношения, профессионально не характеризует педагога.

Лист профессионального роста предлагает произвести "Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся". И здесь вышеуказанная деятельность не считается.

Формализм и отчуждение

Лично мое ощущение от происходящего в школе сегодня можно свести к двум словам: формализм и отчуждение.

Живое общение с детьми заменено заполнением бумаг, то самое мастерство, о котором говорили завучи в начале моей работы в школе, теперь называется "Диссеминация опыта педагогического работника, полученного в ходе участия (победы) в конкурсах профессионального мастерства (выступления в очной форме, презентации, мастер-классы и т.п.)".

Отчуждение выражается не только в неудобоваримых формулировках многочисленных листов, хотя это тоже известный прием: написать их так, чтобы было понятно — сверху не шутят, все очень серьезно, надо мыслить и изъясняться  в духе подобных сентенций: "Проведение педагогическим работником мероприятий в рамках дифференцированной программы повышения профессионального уровня педагогических работников образовательной организации в качестве распространения педагогического опыта", а если ты встроиться в предложенную "парадигму" не хочешь — значит, наступила профессиональная деградация, профессионального роста нет по определению...

Попутно можно заметить, что слово "школа" больше не в чести. Ведь "школа" — это в том числе сообщество единомышленников, интеллектуальное единение учителя и учеников. Нет, такое теперь не требуется, теперь вертикальные отношения администратор — подчиненный определяют суть взаимодействий в образовательном учреждении.

Отчуждение выражается в пустых глазах завучей, еще год назад бывших вполне милыми людьми, с "человеческими лицами", теперь это люди системы — строгие администраторы, главная задача которых – контроль и учет того, что спустят сверху: "Читайте распоряжения, там все написано", — вот к чему сводятся отношения между "участниками образовательного процесса".

Отчуждение выражается в сверхцентрализации системы управления образованием: делай только то, что требуется сверху, твои инициативы, твой опыт, принципы, идеи по работе с детьми агрессивно игнорируются. То есть можно продолжать читать и обсуждать с десятиклассниками Ключевского и Бердяева, следить за новинками "Арзамаса", участвовать в группе 10А ВК, направляя беседу в мало-мальски интеллектуальное русло, но эта деятельность к оценочным листам не имеет никакого отношения, профессионально не характеризует педагога — их некуда вписать: "читайте перечень!", таких пунктов нет в листах самооценки, инноваций, профессионального роста и т. п. 

Ценность в глазах управленцев образованием имеет только то, что прописано, все остальное — жалкая докучливая самодеятельность.

Закончилась пора децентрализации власти, время, когда учитель воспринимался как мыслящая единица, теперь есть центр принятия решений и суть теперешнего профессионализма в неукоснительном следовании им..."

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2018 11:26
- гость -

Сейчас начнутся всевозможные ТОТ ОПРОВЕРГ....ДРУГОЙ ОПРОВЕРГ)))))....

0  0
5.02.2018 11:39
- гость -

Современное состояние образования в России нам навязано по западным канонам с вполне оправданной целью - лишить страну,когда-то обладавшей лучшей в мире образовательной системой, и соответственно,мозгами, этих самых мозгов в будущем.С дураками говорить потом проще и смелее будет и нашим, и тем паче западным боссам...Жаль молодёжь,правда!Даже все эти ваши элитные платные школы не спасут...

0  0
5.02.2018 11:39
гость

Умница, как мне жаль современных детишек! Если в 80е мы радовались заинтересованности и участию родителей, бабушек, дедушек в воспитательном процессе, в жизни класса, то сейчас они лишние "винтики" в классах, лицеях. Проще бумажки заполнить, чем общаться с живыми людьми.
Предложила организовать с детьми кукольный театр, оформила методичку, сценарий спектакля, принесла учительнице и уже месяц гробового молчания. Пусть её не устроила моя разработка, но даже вежливого отказа не поступило. Зато жалобы на поведение ребенка рекой льются. Так ты привлеки заинтересованных людей (хотя бы бабушку) чтобы увлечь ребятишек интересным делом и другие не будут хулиганить, драться на переменах, передразнивать друг друга.
Нет, это не претензия учителю. Она перегружена бесполезными бумажкам, которые кроме чиновников никому не нужны. А работать с детьми некогда, надо в электронном виде отчеты "на раз-два" писать. Мне страшно было читать те формулировки, которые спускают "сверху".

0  0
5.02.2018 11:46
гость

Вчера подбирала тексты для контроля скорости чтения для первого класса. Была шокирована их содержанием: слова такой длинны и смысла, что взрослый человек их с первого раза не прочтет, и не поймет, не то что первоклассник.
И не надо мне про образование (мое) в размере "три класса и коридор". У меня 2 высших образования.

0  0
5.02.2018 11:53
- гость -

Неужели педагоги стали просыпаться?!

0  0
5.02.2018 12:02
- гость -

Стать хорошая, может запоздалая уже...Но лучше поздно начать, чем никогда! Что то мне кажется, что будет у неё "напряженка" и не столь с чиновниками от образования, сколько со своими многочисленными коллегами по призванию. Большинство из них, как раз перешли в категорию "хороши и умницы" и не очень себя утруждают настоящей работой на этом поприще!

0  0
5.02.2018 12:07
2гость 12:04

Что мешает пойти работать в школу, и поутруждаться на личном опыте?

0  0
5.02.2018 12:15
Балбесу от 12:07

шарик ты балбес! Я и так живу по принципу "Хочешь сделать хорошо, сделай это сам", но хотелось что бы еще и ты начал хорошо работать и мне пришлось делать работу еще и за тебя.

0  0
5.02.2018 12:17
Кореец

Автор смелый и искренна болеющий за свое дело человек. С сожалению такое положение дел во всех сферах- здравохранении, культуре, госуправления. Не нужны мыслящие и ищущие профессионалы. Нужны исполнители распоряжений и инструкций многочисленных контрольно-аналитических управлений которые лучше людей работающих "на земле" знают что и как делать.

0  0
5.02.2018 12:24
гость

5.02.2018 11:46
гость
...слова такой длинны...
И не надо мне про образование (мое) в размере "три класса и коридор". У меня 2 высших образования.
.........................................................................
А слово "длина" все-таки с одной "н" пишИте, несмотря на свои два высших образования. Потому что по правилам русского языка пишется именно так.

0  0
5.02.2018 12:25
- гость -

Затюкают((((

0  0
5.02.2018 12:41
- гость -

Кореец малость неправ, а гостью от 5.02.2018 11:39 с теорией заговора западных стран пора уже лечится. Никто ни кого не принуждает, во всем виновато отсутствие банальных денег, будут деньги будут и учителя, и врачи, и инженеры. Но денег не будет пока у власти стоят люди как Матвиенко со словами "каждый закон в думе надо рассматривать на патриотичность, а не такие люди как тот же Явлинский со словами "надо расматривать каждый закон в думе на вред или пользу экономике.

0  0
5.02.2018 12:41
4ugun

Мне кажется, что проблема в нас с вами. Мы все считаем себя и своих детей самыми лучшими. В итоге мы спокойно говорим в семье, что "училка коза", и после таких разговоров на кухне. Авторитет учителя в глазах ребенка летит в тартарары.
В итоге дети быстро секут фишку, и делают в школе что хотят. Потому-что учителя они не уважают, и в любой ситуации валят все на других. И это канает.

Вспомните что было когда у вас вызывали родителей в школе? У меня такое было разок, и ничем хорошим для меня это не закончилось. Воспитательную беседу я получил знатную.
А сейчас? Мамаша приезжает в школу, утраивает скандал с учителем, по дороге домой на нервах снова рассказывает ребенку что училка *какое-то ругательство* .

Добавим к этому, то, что школа не может оказаться от совсем уж асоциальных детей.

При таком подходе нормального образования быть в принципе не может.
И хороших мудрых учителей тоже не будет, потому что их не интересует весь этот треш с ненормальными родителями и вседозволенностью.

ЗЫ Вспомните про недавний случай в горном, когда учительница ударила ребёнка? И в итоге на нее в суд подали? По хорошему, ребенок за такие приколы должен был еще и дома нормально выхватить, а он раз и стал жертвой.

0  0
5.02.2018 12:42
- гость -

12:24) Нашел же,к чему прикопаться....Эпилептик(((

0  0
5.02.2018 12:46
Сам подлечись 12:41

5.02.2018 12:41
- гость - Милицию в полицию переименовали тоже в связи с отсутствием денег ? Чего крестьяне ,то и обезьяне (это к слову) . ЕГЭ тоже сами выдумали ?

0  0
5.02.2018 12:55
- гость -

хм.. терпения учителям и еще раз терпения
была в школе по делам, во время уроков такой ор стоит.. маммамия... учитель перекричать не может(
не научили с 1 класса слушать дальше бесполезно
.
о... а так вижу тут уже на оскорбления скатились, ну есть с кого детям пример брать, они все видят и повторяют

0  0
5.02.2018 12:57
гость

5.02.2018 12:42
- гость -
12:24) Нашел же,к чему прикопаться....Эпилептик(((
....................................................
Ага. Прям до эпилептических припадков забавляют тетки, которые сразу вываливают козырный туз в виде 5 высших образований (хотя у них его никто и не просил), а сами пишут с ашипками)))

0  0
5.02.2018 13:21
- гость -

Амик, что за полицейская спецоперация происходит около 42-й школы?

0  0
5.02.2018 13:41
- гость -

На тему образования

Интервью с Александром Ивановым

Доктор физико-математических наук, профессор Александр Иванов. Интервью «Последнему звонку»

0  0
5.02.2018 14:17
- гость -

Амик, что за полицейская спецоперация происходит около 42-й школы? - в УМВД по городу Барнаулу сообщили, что это были плановые учения

0  0
5.02.2018 14:30
Сделано у нас!

Президент РФ Владимир Владимирович Путин постоянно поддерживает связь с простыми учителями, школьниками и студентами, лично посещает учебные заведения, курирует ряд образовательных проектов, чтобы обладать полнотой информации о положении дел в данной сфере. По его мнению, будущее страны – в подрастающем поколении. И только уделяя воспитанию и обучению максимальное внимание, становится возможным вырастить здоровую, трудолюбивую, талантливую нацию.

Свою позицию глава государства постоянно подкрепляет и делом: ежегодный рост зарплат педагогов, программы мотивации для молодых учителей по привлечению их в регионы, открытие новых школ в труднодоступных районах и обеспечение автобусов для доставки в школы детей из сельской местности, квотирование бюджетных мест в вузах для одаренных детей и детей-инвалидов.

В годы перестройки стране пришлось отказаться от советской идеологии образования и воспитания, к сожалению, вместе с идеологией стала деградировать и сама система. К счастью, удалось вовремя переломить ситуацию, и главным инициатором, вдохновителем и трансформатором изменений стал президент России Владимир Путин. Образованная нация – сильная Россия!

0  0
5.02.2018 14:34
- гость -

На входных дверях каждой школы нужно повесить!
http://my-files.ru/Get/qwbd7c/ll.jpg/thumb600.jpg

0  0
5.02.2018 14:52
- гость -

14:30 Поржал от души) Спасибо)))

0  0
5.02.2018 14:54
главред

5.02.2018 12:41
4ugun

Отчасти соглашусь с вами. Начать нужно с самих себя. Дети учатся на нашем примере, говорят так, как общаемся дома мы.
Иногда по комментариям могу судить, что общаться многие просто не умеют. Когда нет аргументов, переходят к оскорблениям. Говорят, таковы законы интернета. Но я не верю, выходит то гадкое, что сидит в человеке.

Учителям очень сложно без поддержки общества. а общество сегодня предлагает детям не самые лучшие образцы поведенческие.

0  0
5.02.2018 15:02
гостю 14:34

Асоциальные дети научились лгать и притворяться , а умные -усвоили уроки и стали учёными , писателями , поэтами и просто образованными людьми . А всё что не нужно делать в школе в течении 5 часов можно делать дома в течении оставшихся 19 часов , что впрочем большинство и делает и не нудит ,выдавая себя за гения .
Если не давать основ знания накопленных поколениями ребёнку , то развитие цивилизации резко затормозится , а некоторые знания и опыт исчезнут совсем .

0  0
5.02.2018 19:43
- гость -

5.02.2018 12:42
- гость -
12:24) Нашел же,к чему прикопаться....Эпилептик(((

А запятая здесь не нужна!

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