В 2017 году жителям Алтайского края присвоили 8076 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает "Алтайский спорт".

В нашем регионе он внедрялся поэтапно. Так, в 2016 году нормативы могли сдать только школьники и студенты. Тогда знаки отличия получили почти три тысячи человек. Из них 1087 были удостоены золота, 1144 – серебра и 639 – бронзы.

В 2017 году возможность сдать нормы ГТО получило взрослое население. И количество значкистов в Алтайском крае выросло почти в три раза! В минувшем году 2617 жителей региона сдали нормативы комплекса на золото, 3521 – на серебро, 1938 – на бронзу. В общей сложности 8076 человек.

Отметим, знаки присваивают по итогам квартала. Приказы о вручении золотых наград подписываются в Министерстве спорта России, остальные – в региональном профильном ведомстве.