Фото: Парк спорта Алексея Смертина
Барнаульские единороссы приняли активное участие в митинге-концерте "Великий народ – победители и чемпионы", который прошел в краевой столице в Парке спорта Алексея Смертина 3 февраля.
Напомним, мероприятие было проведено молодежными организациями Алтайского края и было посвящено 75-летию победы в Сталинградской битве и поддержке российских атлетов на предстоящей Олимпиаде, а также Году добровольчества.
В митинге приняли участие более тысячи активистов городского отделения "Единой России".
Приветствуя собравшихся, председатель правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Российского Союза ветеранов Афганистана, депутат фракции ЕР Барнаульской гордумы Сергей Завалихин подчеркнул: "Победа в Сталинградской битве для всего мира является символом мужества и героизма нашего народа. Мы с вами – потомки великих победителей, защитивших отчизну и все человечество от фашизма. Об этом нельзя забывать. Сегодня, когда в мире растет напряженность, вспыхивают военные конфликты, Россия ведёт борьбу с мировым терроризмом. Нам важно сплотиться и поддержать миролюбивую политику нашего государства".
Выступил перед участниками акции и известный алтайский дзюдоист, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских и Европейских игр Иван Нифонтов, который пожелал российским спортсменам вернуться с победой из олимпийского Пхёнчхана.
"Очень важно, чтобы спортсмены, поехавшие в Корею, несмотря на все преграды, чувствовали нашу поддержку. Это придаст им дополнительных сил для достижения результата, которым, я уверен, мы будем гордиться", — отметил Иван Нифонтов.
Напомним, что в патриотическом митинге-концерте приняли участие более трех тысяч горожан.
Комментарии
Очередной баден- баден от Амика!!!
Пока рассияне везде кричат какой они великий народ, другие страны молча развиваются, Китай из страны "плохой пуховик" отстроил Гуанчжоу. А что изменилось в рассии ни-че-го, только крики "Мы великий народ" стали громче. А чем великий и почему никто не говорит, все ссылаются на победу в ВОВ которую совершила СССР.
Нам важно сплотиться и поддержать миролюбивую политику нашего государства".
Весь мир они любят, всем долги прощают, а свой народ уничтожают.....
5.02.2018 11:56
- гость -
все ссылаются на победу в ВОВ которую совершила СССР.
Не СССР, а Путин.
Заголовок с фото - просто блеск! "Мы мирные люди, но наш бронепоезд".
Миролюбивей только т-щ Ким Чен Ын
"Нам важно сплотиться и поддержать миролюбивую политику нашего государства"
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Это которое, как говорят злые языки, ведёт гибридную войну с Украиной?
ЕР сплотилась у кормушки, это да.
"Великий народ – победители и чемпионы"
Только у этого великого народа могут быть всякие Сечины, Миллеры, Ротенберги и Чубайс.
Партия,которая через обман и подтасовки результатов выборов,пришла к власти,партия,которую ненавидит,как минимум,70% народа,собралась сплотиться с народом?Не смешите людей.
Мне вот интересно, как вот живётся редакции амика? О митинге Навального слова не написали, а вот о путенге уже вторая статья. Вы себя всё ещё журналистами считаете?
Дайте народу жить достойно. А то со своего народа три шкуры дерут, а другим народам долги прощают. Чему радоваться что пенсии на полкопейки старикам добавляют? Что бензин дорожат? Свет? Газ? Коммуналка? Что больным детям всем миром деньги на лечение собираем? Что план у государя появился как Сирию обустроить? А планы свою страну обустраивать есть?
О митинге Навального слова не написали
И правильно делают. Зачем о г***е писать?
Чтобы долги прощать надо проводить референдум у своего народа. Ведь это достояние народа уже заработанные нынешними пенсионерами. А хватит ли пенсионерам на жизнь. Жили и хапали большинство как мог под себя, сжирали друг друга в чуждые народу реформы, а теперь сплотица надо, а для чего чтобы тому же кто к кормушке ближе подошёл дальше жить хорошо. А разве не это правительство разделило всех на достойных и не достойных? Разве не вы сделали что каждый живет сам за себя? Никуда лично я сплачиваться не собираюсь. Я знаю как мне голосовать. Стадом больше не хожу под любым лозунгом. И это ваша заслуга. Несправедливо все в этом государстве.
5.02.2018 13:06
- гость -
О митинге Навального слова не написали
И правильно делают. Зачем о г***е писать?
Сами себе противоречите. Два раза о г..е написали, могли бы и третий.
13:06, ты кого г...м называешь, гнида?
Собрались, бараны в стадо!!!продали страну за копейки. Сколько платят за такие митинги ???
5.02.2018 13:53
- гость -
Гнида, раньше я только предполагал, что поклонники Навального олигофрены, но ты полностью развеял мои сомнения. Большое человеческое тебе спасибо.
Жулики и воры могут быть патриотами?