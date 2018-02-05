"PROобраз": выставка студентов колледжа АлтГУ откроется 6 февраля

Выставка "PROобраз" откроется в галерее "Турина гора" 6 февраля. Галерея представит учебные работы студентов колледжа Алтайского государственного университета специальности "Дизайн (по отраслям)".

Экспозиция объединяет работы, связанные с формированием городского пространства. Это такие темы, как интерьер и оформление выставочного пространства, дизайн книги и вёрстка журнала, мода и дизайн костюма, фирменный стиль и витрина, чёрно-белая графика и рельеф, архитектоника и макетирование.

Юные дизайнеры в учебных работах создают средствами композиции прообраз того города, той среды, в которой хотели бы сами существовать и развиваться. Данная выставка – своеобразный отчёт гуманитарного отделения по специальности "Дизайн" за последние несколько лет.