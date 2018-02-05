Комитет по культуре Барнаула с помощью аукциона ищет подрядчика для организации и проведения в марте трех праздничных мероприятий. В городе в первый месяц весны запланированы митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией, День работника культуры и фестиваль народного творчества и мастеров искусств "Барнаульская весна – 2018". Сведения об этом размещены на сайте госзакупок.
Услуги по организации "Крымского" митинга оценили в 50 тысяч рублей. В этом году дата воссоединения полуострова с Россией — 18 марта — совпадает с выборами президента страны. Вероятно, патриотическое мероприятие пройдет чуть раньше дня голосования.
Исполнитель должен предусмотреть организацию зрелищного действия, рассчитанного не менее чем на 1 час. От победителя аукциона требуется написать оригинальный тематический сценарий, задействовать специальную аппаратуру и оформить сцену. Кроме того, должны быть запланированы приветственные выступления официальных лиц.
Также в ходе митинга пройдут выступления вокальных коллективов города, солистов-вокалистов. По итогам мероприятия победитель тендера должен подготовить для заказчика фотоматериал в электронном виде.
Вдвое дороже (100 тысяч рублей) стоит проведение Дня работника культуры, который традиционно отмечается 25 марта. Он пройдет по схожему сценарию с "Крымским" митингом. Открытие фестиваля народного творчества и мастеров искусств "Барнаульская весна – 2018" также оценивается в 100 тысяч рублей. Здесь от исполнителя потребуется закрытое помещение для проведения торжественной части не менее чем на 300 посадочных мест и сценой площадью как минимум 50 кв. м. Обычно этот фестиваль с многолетней историей проводят в городе в первых числах марта, до Международного женского дня.
Заявки на конкурс принимаются с 6 по 12 февраля, в последний день будут вскрыты конверты с предложениями соискателей и назван победитель аукциона. Цена контракта — 250 тысяч рублей, источник финансирования — бюджет города. Преимущество будет отдаваться субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным НКО.
Комментарии
Цена патриотизма.
странно,почему за наш счет?не многовато ли жировать и раздувать никому не нужный лжепатроитизм?пусть бы Ротенберги и финансировали пир во время чумы-им же отвалилось за мост и пр..а у простых россиян-только больше дыра в кармане стала от этих мутных мероприятий за 4 года:Крым,донбасс,сирия...когда кончится это??
Ну причем тут цена патриотизма. Любой труд стоит денег капитализм все таки, другое дело что сотрудники и чины, или чины и сотрудники, разных администраций могли бы сами бесплатно, в счет зарплаты, выйти и организовать праздник. Или они против Родины и Крыма.
МАРИОНЕТКИ
Арлекины и пираты, Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке — Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки, На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно: Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи — Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках..
. И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
"Машина времени" А. Макаревич
Людей добровольно-принудительно сгоняют, а скоморохи при этом ещё и зарабатывают.
12:24) Язык не сотри,путиноид!
позор. лучше бы на ремонт дорог пустили эти деньги
5.02.2018 12:32
- гость -
На ремонт дорог деньги с Платона идут, а на патриотизм с налогов.
Благодаря Крыму мы имеем санкции и поимели двух кратный рост доллара. Ура!
12:42)+ 100000
И не стесняются же прилюдно разыгывать тендер на имитацию митинга и имитацию праздника.
Совсем власти оторвались от здравого смысла.
Надеюсь фамилию победителя аукциона обнародуют для общенародной поддержки?
И не стесняются же прилюдно разыгывать тендер на имитацию митинга и имитацию праздника.
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А чего им стеснятся? Все и так знают, что это показушное мероприятие с согнанными студентами и бюджетниками - рабами.
Сцанкции - потому что мы россияне, потому как Борис таковыми нас определил...
Мне эта радость от присоединения Крыма сильно напоминает радость алкаша при получении бутылки водки. Вроде и приятный дурман, но в последствии это тяжёлое похмелье, вред здоровью и дальнейшая деградация.
у пыни дела совсем плохи, дружбаны не довольны, кремлевский доклад, все дела...вот он и изображает всенародную любовь...
5.02.2018 13:05
- гость -
+10000000000000000000000000000000000000000000000000000
В этом году дата воссоединения полуострова с Россией — 18 марта — совпадает с выборами президента страны.
Ну не лгите, специально перенесли дату выборов с 04.03.18.
Слишком много "алкоголя" для " "патриотов" в один день."
В Эквадоре сейчас проходит референдум об ограничении числа президентских сроков.
Инициатор голосования — президент страны, автозаков на улицах нет… ничего не понимаю...
5.02.2018 12:24
- гость -
Любой труд стоит денег капитализм все таки, другое дело что сотрудники и чины, или чины и сотрудники, разных администраций могли бы сами бесплатно, в счет зарплаты, выйти и организовать праздник. Или они против Родины и Крыма.
+100000
5.02.2018 12:42
- гость -
Благодаря Крыму мы имеем санкции и поимели двух кратный рост доллара. Ура!
Глупый
5.02.2018 12:45
- гость -
12:42)+ 100000
и еще глупее
Весь мир у нас в руках,
Мы звёзды континентов,
Разбили в пух и прах
Проклятых конкурентов.
Ну-ка, все вместе
Уши развесьте,
Лучше по-хорошему
Хлопайте в ладоши вы.