Комитет по культуре Барнаула с помощью аукциона ищет подрядчика для организации и проведения в марте трех праздничных мероприятий. В городе в первый месяц весны запланированы митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией, День работника культуры и фестиваль народного творчества и мастеров искусств "Барнаульская весна – 2018". Сведения об этом размещены на сайте госзакупок.

Услуги по организации "Крымского" митинга оценили в 50 тысяч рублей. В этом году дата воссоединения полуострова с Россией — 18 марта — совпадает с выборами президента страны. Вероятно, патриотическое мероприятие пройдет чуть раньше дня голосования.

Исполнитель должен предусмотреть организацию зрелищного действия, рассчитанного не менее чем на 1 час. От победителя аукциона требуется написать оригинальный тематический сценарий, задействовать специальную аппаратуру и оформить сцену. Кроме того, должны быть запланированы приветственные выступления официальных лиц.

Также в ходе митинга пройдут выступления вокальных коллективов города, солистов-вокалистов. По итогам мероприятия победитель тендера должен подготовить для заказчика фотоматериал в электронном виде.

Вдвое дороже (100 тысяч рублей) стоит проведение Дня работника культуры, который традиционно отмечается 25 марта. Он пройдет по схожему сценарию с "Крымским" митингом. Открытие фестиваля народного творчества и мастеров искусств "Барнаульская весна – 2018" также оценивается в 100 тысяч рублей. Здесь от исполнителя потребуется закрытое помещение для проведения торжественной части не менее чем на 300 посадочных мест и сценой площадью как минимум 50 кв. м. Обычно этот фестиваль с многолетней историей проводят в городе в первых числах марта, до Международного женского дня.

Заявки на конкурс принимаются с 6 по 12 февраля, в последний день будут вскрыты конверты с предложениями соискателей и назван победитель аукциона. Цена контракта — 250 тысяч рублей, источник финансирования — бюджет города. Преимущество будет отдаваться субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным НКО.