Имплантация – современная альтернатива протезам в стоматологии

Здоровые и крепкие зубы для человека – важное условие полноценного существования. Помимо эстетической стороны, речь идет и о физиологии, ведь организм человека – это единый механизм. И значит, проблемы ротовой полости неминуемо будут нести вред остальным органам и системам.

Потеря даже одного единственного зуба способна нанести немалый урон здоровью, тем более если речь идет о жевательном. В таком случае нагрузка распределяется на противоположные или соседние зубы, которые со временем будут расшатываться и могут пострадать от кариеса.

Решить проблему восстановления одного или сразу нескольких зубов поможет имплантация. В барнаульской стоматологической клинике "Крокус" эту методику с успехом применяют и называют прогрессивной альтернативой протезам и "мостам".

"Невозможно воссоздать наш организм лучше, чем это сделала природа. Однако современные методы восстановления зубов максимально точно имитируют то, как было изначально в нашем организме. Имплантация является отличной альтернативой съемным протезам и мостовидным конструкциям", — говорит стоматолог-хирург клиники "Крокус" Николай Бауэр.

Преимущества имплантации очевидны:

При замене зуба в процесс лечения не вовлекаются соседние

Нет проблем с фиксацией, как при использовании протезов

Значительно более долгий срок службы

По словам стоматологов, лучше всего с помощью импланта восстанавливать зуб сразу после его удаления или в ближайшие месяцы, так как со временем условия для процедуры становятся хуже. То есть наиболее приемлемый способ при этом варианте — одномоментная имплантация. Она обеспечивает минимум вмешательств и минимальные сроки лечения, а значит, более щадящая для организма. При этом искусственные зубы, полученные пациентом в результате проведения имплантации, никак не отличаются от своих собственных.

На рынке существует много разновидностей имплантатов. В клинике "Крокус" используются имплантаты исключительно с коническим соединением коронки ("AstraTech", Швеция и "Dentium", США/Ю.Корея). Такой способ обеспечивает более долгосрочный результат и более длительный "беспроблемный период службы".

Если говорить о рисках, то вариант "неприживления" современных имплантатов, у которых имеется специальная поверхность к "сращиванию" с костью, составляет только 2-3% и в большей части зависит от того, как пациент соблюдает гигиену полости рта (пользуется ирригатором).

Стоматологическая клиника "Крокус"

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