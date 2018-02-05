Один из авторов нашумевшего хита 2017 года "Розовое вино" FEDUK приедет в Барнаул с большим сольным концертом. Услышать музыканта вживую поклонники его творчества смогут 12 апреля.

Напомним, что российский хип-хоп-исполнитель известен не только исполнением легендарной песни с рэпером Элджеем. Первая слава пришла к нему в 2013 году, когда он стал автором заглавного трека для фильма Антона Борматова "Околофутбола".

Концерт музыканта пройдет в клубе "Фараон", сбор гостей в 19:00. Подробнее о концерте можно узнать из группы мероприятия или в сообществе "ТриГрупп".