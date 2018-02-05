Фото: Сибирское полпредство

Суммарная задолженность по заработной плате в регионах Сибири за год уменьшилась на 310 миллионов рублей. Такие данные в пятницу озвучил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец, сообщает пресс-служба полпреда по региону.

"Суммарная задолженность по заработной плате в субъектах, входящих в состав Сибирского федерального округа, на 1 января 2018 года составила 277,2 млн рублей в 85 организациях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 310 млн рублей", — отметил заместитель руководителя Роструда, выступая на совещании у полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

В декабре прошлого года просроченная задолженность снижена в 10 регионах округа. Полностью погасили долги ряд крупных предприятий в Республике Бурятия, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской области.

Самая большая задолженность — в Красноярском крае — 62 млн рублей, в Новосибирской области — 46 млн рублей, в Бурятии — 40 млн рублей. Меняйло, в свою очередь, отметил, что в целом по округу задолженность сейчас самая низкая за последние десять лет. Полпред добавил, что необходимо решить проблему с крупными предприятиями-должниками, такими как ПАО "Сибнефтегеофизика", которое является крупнейшим должником в Новосибирской области.

Также в рамках совещания был рассмотрен вопрос обеспечения исполнения решения Конституционного суда о выплатах районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в особых климатических условиях сверх минимальной заработной платы.

"В связи с разными толкованиями норм трудового законодательства два первых вида выплат до декабря 2017 года могли включаться в минимальную заработную плату или начисляться сверх неё. В декабре 2017 года КС РФ постановил, что районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в особых климатических условиях начисляются сверх минимальной заработной платы", — напоминают в полпредстве.

По мнению Сергея Меняйло, региональным и федеральным органам власти важно в конструктивном диалоге выработать совместную позицию, которая позволит обеспечить выполнение норм законодательства. В частности, на региональном уровне следует оперативно оценить число работников, заработная плата которых должна быть изменена, провести оценку возможностей и при необходимости оптимизацию расходов бюджета территорий. После этого предоставить полученную информацию в федеральные органы власти.

"Суммы, необходимые на обеспечение выплаты районных коэффициентов, должны быть обоснованными", – подчеркнул Сергей Меняйло.