Фото: day366

Три прямых авиарейса из столицы Алтайского края на черноморское побережье — в Анапу, Сочи и Симферополь — будут открыты в летнем сезоне 2018 года, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.

Эти рейсы будут выполнять авиакомпании "ИрАэро", "Уральские авиалинии" и Nordwind. Сейчас уже началась продажа билетов на прямой рейс "Барнаул – Симферополь". Он будет выполняться по вторникам с 5 июня по 2 октября 2018 года. Цена на билеты – от 9,3 тыс. рублей.

"Рейсы в Крым с каждым годом все более популярны у жителей Алтайского края. В 2017 году рост пассажиропотока в данном направлении составил 51 процент по отношению к 2016 году", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Билеты можно купить в сети авиакасс "Аэропорт".

Отметим, что Барнаул и Крым уже соединял прямой авиарейс в 2017 году, который совершал полет два раза в неделю.