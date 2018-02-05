Фото: day366
Три прямых авиарейса из столицы Алтайского края на черноморское побережье — в Анапу, Сочи и Симферополь — будут открыты в летнем сезоне 2018 года, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.
Эти рейсы будут выполнять авиакомпании "ИрАэро", "Уральские авиалинии" и Nordwind. Сейчас уже началась продажа билетов на прямой рейс "Барнаул – Симферополь". Он будет выполняться по вторникам с 5 июня по 2 октября 2018 года. Цена на билеты – от 9,3 тыс. рублей.
"Рейсы в Крым с каждым годом все более популярны у жителей Алтайского края. В 2017 году рост пассажиропотока в данном направлении составил 51 процент по отношению к 2016 году", — сообщает пресс-служба аэропорта.
Билеты можно купить в сети авиакасс "Аэропорт".
Отметим, что Барнаул и Крым уже соединял прямой авиарейс в 2017 году, который совершал полет два раза в неделю.
Комментарии
С такими ценниками на билеты (а по факту за 9,3 его не купишь) позволить летать в Крым могут себе позволить лишь бюджетники, которым этот самый перелет оплачивается бюджетом.
зачем на картинке самолет Korean Air? Они будут из Барнаула летать в Анапу? Повесьте актуальный борт, Уральцев, например.
9,3 тыс. рублей.
это от....
многовато больно быть патриотом и отдыхать у себя на родине(((
9,3 туда+ обратно
Х 2 человека 37 тышь только долететь
авиалюбитель
да вы батюшка зануда
13:27( Этот больной давно тут всех задолбал)) То ему автобус не тот горит,то самолет не правильный! Ему головку полечить надобно!
ну ему и так не сладко.. представьте сколько кругом косяков ему видится
число отдыхающих в Крыму в этом году увеличилось на 210 человек
на 210 человек целый самолет
самолет со смыслом. инь и янь на хвосте нарисован
5.02.2018 13:41
- гость -
ну ему и так не сладко.. представьте сколько кругом косяков ему видится
А что вы? Просто внимательный человек. Слова и фото должны соответствовать новости. Свою работу надо делать хорошо.