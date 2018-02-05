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Подземелье XIX века: сталкер показал нутро бывшего здания мэрии в Барнауле

, ИА "Амител"
Евгений Кучинев побывал на цокольном этаже бывшего Духовного училища, позднее здесь были техникум, госпиталь и горадминистрация

Фото: vk.com

Барнаулец Евгений Кучинев опубликовал у себя на странице "ВКонтакте" несколько фотографий, сделанных в подземелье дома по адресу: проспект Ленина, 17. Сейчас его занимает церковь, в недавнем прошлом здесь находилась городская администрация. Снимки дают возможность оценить то, как выглядит здание, чей возраст насчитывает почти 150 лет, изнутри. Кстати, судя по всему, фотографии были выполнены еще несколько лет назад, но до недавнего времени нигде не публиковались.

"В нашем городе есть места, куда не водят экскурсии. Даже в историческом центре Барнаула встречаются памятники истории и архитектуры, по которым не ступала нога туриста с фотоаппаратом. Во многом это обусловлено тем, что, в отличие от внешнего вида, постройки XIX века давно утратили свой изначальный внутренний облик и смотреть там, по сути, уже нечего. К тому же часть таких зданий занимают серьёзные госучреждения, работники которых не любят быть на виду и пускать посторонних. Мы прогуляемся по старинным атмосферным подземельям бывшего Духовного училища — здания постройки 1870-х годов", — анонсировал свое путешествие Евгений Кучинев.

Между тем за прошедшие 150 лет угловой дом на пересечении Ленина-Короленко сменил немало владельцев. Последний раз это произошло несколько лет назад.

"Разумеется, новые владельцы здания решили сделать в нём ремонт. Этот короткий временной промежуток и стал тем моментом, когда старинные стены стряхнули с себя штукатурку и гипсокартон, оголив старую кирпичную кладку и представ в своём историческом облике. Сразу стали видны многочисленные перепланировки. Видно, как перемежаются дореволюционные и советские кирпичи. Цокольный этаж этого здания похож на небольшой лабиринт. В нём переплетаются проходы, коридоры и помещения разных форм и размеров. Кстати, в 90-е годы часть цокольных помещений занимал магазин одежды. Спустя некоторое время стены и красивые каменные своды вновь подверглись облицовке, и помещения в очередной раз приняли новых обитателей", — рассказал Евгений Кучинев.

Здание училища построено по заказу Томской духовной консистории, по проекту архитектора Николая Шульдаля. Оно помещалось в двухэтажном каменном здании, расположенном на главной улице города — Московском проспекте. Вплоть до революции здание использовалось по первоначальному назначению — как Духовное училище. В 1917 году постройка здания сильно пострадала в городском пожаре. В 1923 году здание восстановили по проекту инженера Курковского. После Октябрьской революции здесь размещался кожевенный техникум, затем средняя школа №1 имени Третьего интернационала, потом городской Дворец молодежи. В годы Отечественной войны здесь находился госпиталь раненых. В девяностые и нулевые годы в здании размещалась администрация Барнаула. И после того, как чиновники переехали в новое здание по улице Гоголя, старое было решено вернуть Барнаульской епархии. Церемония передачи ключей состоялась в апреле 2014 года.

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

5.02.2018 14:07
гость

Школу № 1 закончила моя мама в 1941 году и я в 1969. Когда я училась в ней с 1961 по 1969 год в этих подвалах располагались жилые помещения для обслуживающего персонала. Что технички жили, это точно. Давали ли там комнаты учителям - не скажу, не знаю. Учителей там не видела.
А главное, там располагались столярные и слесарные мастерские. Сказать, что просто мастерские мало. Просторные, со столярными, слесарными и токарными станками, которые вызывали страх своей мощью. Со строгими учителями, которые очень требовательно относились к обеспечению техники безопасности уже при входе в эти помещения.
А столярка!!! С её восхитительным запахом сосновой смолы! В свои 60 с хвостиком я с благодарностью вспоминаю наших учителей труда, которые научил меня работать и с деревом, и с металлом. И если ты приходила из школы с поцарапанными ладонями или синяками на прищемлённых пальцах, то родители не устраивали истерик по этому поводу. Зато теперь я с удовольствием украшаю свой сад ажурными мостиками из дерева, оконными обналичками и балясинами крыльца.

0  0
5.02.2018 15:21
- гость -

Пардоньте, но мэрии там как бы никогда не было. Заголовок жжёт)

0  0
5.02.2018 15:32
- гость -

никогда бы не подумал, что у цокольного этажа может быть такой сводчатый потолок

0  0
5.02.2018 16:11
- гость -

Была там мужская гимназия (или школа), потом средняя школа №1. когда я пошла туда в 1й класс, на дверях сохранились таблички 11а.

0  0
5.02.2018 19:57
Владимир

Похоже что хозяина у этого здания нет? И причем здесь сталкер и обычный подвал? Памятник архитектуры при таком отношении скоро рухнет!!

0  0
5.02.2018 20:52
- гость -

А при чем тут сталкер? К слову, введенному в обиход Стругацкими, данный человек не имеет отношения. Он скорее диггер, чем сталкер.

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