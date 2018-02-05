Фото: vk.com

Барнаулец Евгений Кучинев опубликовал у себя на странице "ВКонтакте" несколько фотографий, сделанных в подземелье дома по адресу: проспект Ленина, 17. Сейчас его занимает церковь, в недавнем прошлом здесь находилась городская администрация. Снимки дают возможность оценить то, как выглядит здание, чей возраст насчитывает почти 150 лет, изнутри. Кстати, судя по всему, фотографии были выполнены еще несколько лет назад, но до недавнего времени нигде не публиковались.

"В нашем городе есть места, куда не водят экскурсии. Даже в историческом центре Барнаула встречаются памятники истории и архитектуры, по которым не ступала нога туриста с фотоаппаратом. Во многом это обусловлено тем, что, в отличие от внешнего вида, постройки XIX века давно утратили свой изначальный внутренний облик и смотреть там, по сути, уже нечего. К тому же часть таких зданий занимают серьёзные госучреждения, работники которых не любят быть на виду и пускать посторонних. Мы прогуляемся по старинным атмосферным подземельям бывшего Духовного училища — здания постройки 1870-х годов", — анонсировал свое путешествие Евгений Кучинев.

Между тем за прошедшие 150 лет угловой дом на пересечении Ленина-Короленко сменил немало владельцев. Последний раз это произошло несколько лет назад.

"Разумеется, новые владельцы здания решили сделать в нём ремонт. Этот короткий временной промежуток и стал тем моментом, когда старинные стены стряхнули с себя штукатурку и гипсокартон, оголив старую кирпичную кладку и представ в своём историческом облике. Сразу стали видны многочисленные перепланировки. Видно, как перемежаются дореволюционные и советские кирпичи. Цокольный этаж этого здания похож на небольшой лабиринт. В нём переплетаются проходы, коридоры и помещения разных форм и размеров. Кстати, в 90-е годы часть цокольных помещений занимал магазин одежды. Спустя некоторое время стены и красивые каменные своды вновь подверглись облицовке, и помещения в очередной раз приняли новых обитателей", — рассказал Евгений Кучинев.

Здание училища построено по заказу Томской духовной консистории, по проекту архитектора Николая Шульдаля. Оно помещалось в двухэтажном каменном здании, расположенном на главной улице города — Московском проспекте. Вплоть до революции здание использовалось по первоначальному назначению — как Духовное училище. В 1917 году постройка здания сильно пострадала в городском пожаре. В 1923 году здание восстановили по проекту инженера Курковского. После Октябрьской революции здесь размещался кожевенный техникум, затем средняя школа №1 имени Третьего интернационала, потом городской Дворец молодежи. В годы Отечественной войны здесь находился госпиталь раненых. В девяностые и нулевые годы в здании размещалась администрация Барнаула. И после того, как чиновники переехали в новое здание по улице Гоголя, старое было решено вернуть Барнаульской епархии. Церемония передачи ключей состоялась в апреле 2014 года.