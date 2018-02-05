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Количество граждан-банкротов резко увеличилось в Алтайском крае

, ИА "Амител"
По состоянию на начало 2018 года в процедурах банкротства в регионе находились 765 должников

Фото: yurface.ru

Количество граждан-банкротов резко возросло в Алтайском крае в 2017 году — по состоянию на 1 января 2018 года в процедурах банкротства находились 765 должников.

Как сообщили в краевом управлении Федеральной налоговой службы, это почти на 7% больше, чем годом ранее. "Из них 40% – граждане и индивидуальные предприниматели, из которых только чуть менее половины имеют задолженность по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией. Количество дел о банкротстве граждан в прошлом году увеличилось почти на 20%, тогда как количество юридических лиц, находящихся в процедурах банкротства, снизилось на 2,4%", — добавляют в УФНС.

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При этом начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Алтайскому краю Ирина Ефименко уточнила, что органы Федеральной налоговой службы инициаторами банкротства граждан не выступали.

"Случаи банкротства граждан в 2016 и 2017 годах инициировались как третьими лицами, перед которыми у физических лиц были долги, так и самими гражданами. По заявлению уполномоченного органа дела о банкротстве возбуждались только в сорока случаях (5,2%) в отношении юридических лиц", — отметила представитель налоговой службы.

Ирина Ефименко также отмечает, что право на освобождение от долгов, в том числе по налогам, может получить только то физлицо, которое стремится предпринять все меры для расчета со своими кредиторами. В противном же случае в освобождении от долгов гражданам будет отказано.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.02.2018 12:58
- гость -

Бантротство придумано для хитроделаных

0  0
5.02.2018 13:09
Не минимум

В России банкротство - фикция! Если человек имеет средства на эту процедуру, то может спокойно рассчитываться со своими долгами.

0  0
5.02.2018 13:09
Doka

В условиях рынка ... особенно должен государству (банкрот), до рынка государство должно было человеку... (работа, образование, медицина, профсоюзы... не перечислить).

0  0
5.02.2018 13:42
- гость -

Что интересно, реальных банкротов, которые в связи с форс-мажорами не могут рассчитаться вовремя с долгами довольно мало. В основном банкротятся жульбаны, которые просто не хотят отдавать деньги, и теперь могут это сделать на законных основаниях. Хотя на самом деле, неучтённых денег или имущества и активов у них выше крыши.

0  0
5.02.2018 14:43
- гость -

Чекалин Бирис Михайлович- один из таких)

0  0
5.02.2018 19:16
- гость -

А весь списочек бакротов-жуликов с указанием места работы где можно посмотреть?

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