Фото: yurface.ru

Количество граждан-банкротов резко возросло в Алтайском крае в 2017 году — по состоянию на 1 января 2018 года в процедурах банкротства находились 765 должников.

Как сообщили в краевом управлении Федеральной налоговой службы, это почти на 7% больше, чем годом ранее. "Из них 40% – граждане и индивидуальные предприниматели, из которых только чуть менее половины имеют задолженность по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией. Количество дел о банкротстве граждан в прошлом году увеличилось почти на 20%, тогда как количество юридических лиц, находящихся в процедурах банкротства, снизилось на 2,4%", — добавляют в УФНС.

Читайте также: Десять мифов о банкротстве физических лиц

При этом начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Алтайскому краю Ирина Ефименко уточнила, что органы Федеральной налоговой службы инициаторами банкротства граждан не выступали.

"Случаи банкротства граждан в 2016 и 2017 годах инициировались как третьими лицами, перед которыми у физических лиц были долги, так и самими гражданами. По заявлению уполномоченного органа дела о банкротстве возбуждались только в сорока случаях (5,2%) в отношении юридических лиц", — отметила представитель налоговой службы.

Ирина Ефименко также отмечает, что право на освобождение от долгов, в том числе по налогам, может получить только то физлицо, которое стремится предпринять все меры для расчета со своими кредиторами. В противном же случае в освобождении от долгов гражданам будет отказано.