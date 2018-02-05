5 февраля 2018 года исполняется 140 лет со дня рождения одного из самых известных французов своей эпохи — Андре Ситроена. Француз с русскими корнями Андре родился в семье эмигрантов из царской России.

В первую очередь Ситроена знают по одноименной марке автомобиля, которая пользуется популярностью во всем мире. Но создатель данного авто знаменит не только этим. Он запатентовал зубчатую шестеренку, придумал световую рекламу, сделал автомобиль-легенду. Вспоминаем интересные факты из биографии этого по-настоящему удивительного человека.

Наследство

Отец Андре Ситроена умер, когда мальчику было всего шесть лет. Своей семье он оставил огромное наследство плюс связи в финансовых и промышленных кругах Парижа — при жизни Леви Ситроен занимался обработкой и продажей драгоценных камней. В обществе ожидали, что сын продолжит дело отца. Но Андре торговля не привлекала, и в 23 года он пошел работать в мастерскую своих друзей братьев Эстенов, которые производили детали для паровозов. В 1905 году Ситроен вложил в мастерскую братьев Эстенов все свое наследство и стал их компаньоном.

Двойной шеврон

Ситроен умел вовремя разглядеть перспективные направления и не боялся вкладывать в них деньги. Так, он наладил на заводе выпуск зубчатых колёс (шестерён), которые сконструировал никому не известный польский механик-самоучка. Вскоре шестерни стали пользоваться спросом на международном рынке — в Лондоне, Брюсселе и Москве, что приносило владельцам фирмы огромную прибыль.

Кстати, именно отсюда берёт начало и эмблема компании в виде перевёрнутых букв "V", которые схематически обозначают конические шестерни. Во Франции эту эмблему называют "двойной шеврон".

Автозавод

Довольно скоро имя молодого предпринимателя стало легендой. А в 1908 году Ситроен стал техническим директором автомобильного завода Могs. На заводе Ситроен модернизировал конструкцию выпускаемых автомобилей и предложил снизить цены на них. Владельцы согласились с некоторыми сомнениями, но успех пришёл незамедлительно. Продажи резко увеличились.

Во время Первой мировой войны, когда армия Франции столкнулась с недостатком снарядов, Ситроен пообещал военному министерству наладить их масштабное производство в трёхмесячный срок. Проект казался невыполнимым, однако Ситроен убедил государство заключить с ним контракт. И в считанные месяцы буквально на пустом месте на парижской набережной Жавель возникают заводы по массовому производству оружия, выпускающие больше снарядов, чем все остальные предприятия страны вместе взятые. Сам Ситроен объясняет свои успехи всего одним словом: организация.

Автомобиль "Ситроен"

Ещё во время войны Андре Ситроен заказал инженерам чертежи автомобиля, который позже получил его имя. В 1919 году совместно с конструктором Жюлем Саломоном он приступил к выпуску автомобилей на бывшем оружейном заводе. Ситроен взял за образец американский принцип производства автомобилей — начал с выпуска единственной малолитражной модели. Свою позицию он объяснил тем, что намерен превратить авто из недоступной "диковинки" в массовый товар.

Первой моделью стал тип А (Citroën А) с двигателем объёмом 1,3 литра и мощностью 7,4 кВт (10 л.с.), выпущенный в мае 1919 года.

Недорогие малолитражки стали очень популярны. Постепенно Ситроен расширил модельный ряд. В результате за первые десять лет работы компания увеличила выпуск машин почти в 50 раз.

В 1925 году компанией Citroën было выпущено более 60 тысяч машин, а в 1929-м — почти 100 тысяч. Их нужно было продавать. И Ситроен задумался о возможностях рекламы.

Лучшая реклама

Чтобы не то что привлечь, а воспитать будущих потребителей, Ситроен разработал грандиозную систему рекламы своих машин и своего имени, ставшего автомобильной маркой.

Так, был налажен выпуск игрушечных "ситроенят", которые были копией машин для взрослых. Ситроен сказал, что первыми словами настоящего француза должны стать слова "мама", "папа" и "ситроен".

По всей Франции были установлены указатели и дорожные знаки, увенчанные "двойным шевроном" — чтобы фирменный знак заводов Ситроена постоянно был перед глазами водителей.

Автомобили Ситроена принимали участие в самых авантюрных мероприятиях — автопробегах по Азии и марафонской гонке по Сахаре. На модели В2 мощностью 14,8 кВт (20 л.с.) с полугусеничной ходовой частью впервые удалось проложить путь через пустыню Сахара, а на модели С4 — проехать Среднюю Азию и впоследствии арктическую часть Канады.

А в 1925 году предприимчивый Ситроен впервые разместил на башне светящуюся рекламу, названную им "Эйфелева башня в огне".

Одно за другим на башне вспыхивали десять изображений, состоящих из 125 тысяч горящих лампочек: силуэт башни, звёздный дождь, полёт комет, знаки Зодиака, год создания башни, текущий год и, наконец, фамилия CITROEN. Эта рекламная акция продлилась до 1934 года.

Кризис

В 1933 году Ситроен решил полностью перестроить заводы на набережной Жавель. Израсходовав огромные средства, он осуществил реконструкцию в рекордно короткий срок — всего за 5 месяцев. На предприятии общей площадью 55 тыс. кв. м была размещена гигантская непрерывная поточная линия производительностью 1000 машин в день. Столько в то время потреблял весь французский автомобильный рынок. Но в 1934 году, когда весь мир погрузился в экономический кризис, кредиторы отказали Ситроену в новых ссудах, а спрос на автомобили резко упал. Ситроен вынужден был объявить себя банкротом.

В марте 1935 года Андре Ситроен умер. Французские газеты объясняли его смерть тремя причинами: "Господин Ситроен умер от неизлечимой болезни. Вполне возможно, что его уход из жизни ускорили обрушившиеся на него финансовые трудности. Возможно, роль в этом сыграла и смерть дочери". Однако имя Андре Ситроена стало легендой и сегодня известно каждому. И в этом ключе вспоминается еще одно его любимое изречение: "Если замысел хорош, цена не имеет никакого значения".