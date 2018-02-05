Фото: vk.com/act54, видео: НДН.инфо
Сильный пожар произошел утром 5 февраля в магазине алтайской сети "Мария-Ра" в Новосибирске.
ЧП случилось в здании, расположенном на улице Селезнева в Дзержинском районе. Фотографии с места событий уже разошлись по соцсетям.
Согласно предварительным данным, в строении загорелся утеплитель. Огонь охватил наружную стену здания.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал — посетители были эвакуированы.
Комментарии
не так-то просто выходить на рынок в Новосибирске... мафия однако
конкуренты помогли?
5.02.2018 13:52
- гость -
там такие спецы строили, что никакие конкуренты не при делах...
5.02.2018 13:55
технарь
Мария-Ра там в аренде. Кто строил - бог его знает.