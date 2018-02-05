Фото: vk.com/act54, видео: НДН.инфо

Сильный пожар произошел утром 5 февраля в магазине алтайской сети "Мария-Ра" в Новосибирске.

ЧП случилось в здании, расположенном на улице Селезнева в Дзержинском районе. Фотографии с места событий уже разошлись по соцсетям.

Согласно предварительным данным, в строении загорелся утеплитель. Огонь охватил наружную стену здания.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал — посетители были эвакуированы.