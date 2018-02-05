Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Всероссийский турнир по стрельбе из ручного стрелкового оружия открылся в Барнауле 5 февраля.
Турнир посвящен памяти уроженца Алтайского края, конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
В соревнованиях принимают участие 160 спортсменов из Барнаула, Москвы, Тюмени, Белгорода, Хабаровска, Уфы, Томска, Екатеринбурга, Тулы и других городов страны. Также участвуют региональные команды Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
В течение трех дней в стрелковом комплексе БЮИ МВД России участники будут соревноваться в классической (медленной) стрельбе и "скоростных" упражнениях. Результаты будут оцениваться как в личном, так и командном зачёте. Самое зрелищное мероприятие – дуэльная стрельба – пройдет в последний день турнира, 7 февраля.
Стоит отметить, что соревнования по стрельбе такого масштаба проходят в Барнауле впервые.
Комментарии
Самое зрелищное мероприятие – дуэльная стрельба
прям взаправду стреляться будут???
5.02.2018 13:35
- гость -
Самое зрелищное мероприятие – дуэльная стрельба
прям взаправду стреляться будут???￼
Дык в брониках, наверное
а если у мазилы рука дрогнет???
Дуэльная стрельба - стрельба в паре по мишени где учитывается скорость и точность. Есть дуэльная стрельба в динамике. Никто друг в друга не стреляет ))
Никто друг в друга не стреляет )) ну замечательно
тогда это парная стрельба, или тандемная, или совместная...
Нужно культуре обращения с оружием всех обучать и соревнования проводить не только среди силовиков. Швейцария- замечательный этому пример.
А если мирные жители окажутся точнее (и это вполне реально), как быть с "мазилами" от силовиков?
А чо тока из ПМов?. Где ПЯ, Бердыш?
Ацтавить!
Стрелки, смотрю, тута собрались!
Всем слегка осужденным стрелять максимум пробками из-под шампаньского.