Фото жительницы села Кусак специально для Amic.ru

Режим ЧС продолжает действовать в селе Кусак на территории Немецкого национального района в Алтайском крае. Ожидается, что аварийно-восстановительные работы здесь должны быть завершены в течение суток.

Ситуация в Кусаке рассматривалась 5 февраля на оперативном совещании в правительстве Алтайского края. Как сообщает пресс-служба региональных властей, губернатор Александр Карлин поручил провести все необходимые мероприятия по восстановлению нормальной работы системы теплоснабжения в селе.

Докладывая о текущем положении дел, первый вице-премьер краевого правительства Сергей Локтев отметил: "Со 2 февраля котельная в селе Кусак работает в штатном режиме, 415 домов подключены к системам центрального отопления, еще 85 квартир домовладений — в работе, активно ими занимаемся. Доставлено 40 обогревателей, 44 печи на твердом топливе. Смонтировали три печи, надеюсь, что больше не понадобится. В течение суток аварийно-восстановительные работы должны быть завершены".

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Губернатор, в свою очередь, отметил, что выделенных из краевой казны трех миллионов рублей для устранения последствий технологического сбоя достаточно.

"Кроме того, Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства края выделило из резервного фонда необходимые материальные ресурсы — трубы, запорное оборудование и другие средства. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы в ближайшее время полностью эту ситуацию разрешить. Просил бы работы в селе Кусак держать на контроле и своевременно информировать население. Населенный пункт находится от краевой столицы на расстоянии около 400 километров, но мы решаем все организационные сложности, вовремя делаем все необходимое, с достаточной мерой ответственности", — добавил глава региона.