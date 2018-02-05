Фото: vk.com/incident_22

Ребенок серьезно пострадал в Бийске, катаясь с горки и ударившись о бетонный столб. ЧП произошло накануне в районе спорткомплекса "Заря".

Очевидцы в паблике "Инцидент Бийск" сообщают, что мальчик, катавшийся на "ватрушке", влетел в бетонный столб на бешеной скорости.

"Рассек сильно лоб, было носовое кровотечение, скорее всего, сотрясение мозга, так как сильно болела голова, он мог только лежать. Подбежали взрослые, кто-то вызвал скорую. Пока ждали, говорили с ним, успокаивали, кровотечение остановили", — приводятся слова одного из свидетелей случившегося.

Издание "Наш Бийск" также приводит слова очевидцев: "Зрелище не для слабонервных. Лоб рассечен пополам. И не только лоб, удар был очень сильный, мальчик не мог ни лежать, ни сидеть от боли... Сотрясение обеспечено…. Скорая приехала быстро, спасибо им!"

Ребенок был госпитализирован.