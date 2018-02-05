Фото: vk.com/incident_22
Ребенок серьезно пострадал в Бийске, катаясь с горки и ударившись о бетонный столб. ЧП произошло накануне в районе спорткомплекса "Заря".
Очевидцы в паблике "Инцидент Бийск" сообщают, что мальчик, катавшийся на "ватрушке", влетел в бетонный столб на бешеной скорости.
"Рассек сильно лоб, было носовое кровотечение, скорее всего, сотрясение мозга, так как сильно болела голова, он мог только лежать. Подбежали взрослые, кто-то вызвал скорую. Пока ждали, говорили с ним, успокаивали, кровотечение остановили", — приводятся слова одного из свидетелей случившегося.
Издание "Наш Бийск" также приводит слова очевидцев: "Зрелище не для слабонервных. Лоб рассечен пополам. И не только лоб, удар был очень сильный, мальчик не мог ни лежать, ни сидеть от боли... Сотрясение обеспечено…. Скорая приехала быстро, спасибо им!"
Ребенок был госпитализирован.
Комментарии
мало конкретики, что за горка, кто делал кто виноват, кого наказать
по делу вон сколько всяких калеченных от зимних забав, в любом травмпункте сериал снимай
но сегодня видимо для кучи новостей все сваливают
Перед Новым годом около парка Солнечный ветер был снежный городок, вот по периметру огражден стенами изо льда, и сделана горка для маленьких деток, и вот скатываясь по ней, ребенок головой бился об это ледяное ограждение. расстояние от горки до ограждения метра 2,5. За все "существование" этого городка там столько детей ударялись головой о лед, это кошмар. Я своего не пускала на эту горку. Неужели сложно сделать в обратном направлении. Чем думают, когда строят горку? И так делают не первый год. Вот куда обращаться?
жалко пацана
Трагедия!!! Ребенок рассек лоб, катаясь с горки!!! УЖАС!!!!
Мы прыгали с крыши 2 этажа аптечного склада в сугроб, пока подружка на сломала ногу. Нам от родителей так влетело, что мы больше на эту крышу не лезли. Не директору аптечного склада попало, а нам. Мозги вправили на раз.
А теперь неженок растят.
Я вчера с внуком каталась с "горок" у театра драмы. Вот это был кайф! Я визжала, как в детстве. А нынешние дети даже удовольствие получают молча.
Что касается данного случая, то если на ватрушке катался, то чисто вина родителей - этот смертоносный предмет даже в руки нельзя брать, он совершенно не управляем.
прям трагедия, лоб рассек...
мы в 92-м году с соседом с большой горы на Сахарова в эмалированом тазу катались и он обе руки сломал
в новости не попали, беда прям(
дада... у нас у любого куча приключений было в детстве и половину наши родители не знают
пацану выздоровления
и эти плюшки - ватрушки вообще не управляемые и опасны!
5.02.2018 14:21
- гость -
Просто вы ни по одному из пяти пунктов Премии Дарвина не прошли.
опять без премии
«Ведомости»: правительство обсуждает снятие с государства части расходов на медицину.
В правительстве обсуждается реформа системы обязательного медицинского страхования, по которой часть расходов на медицину может быть переложена на страховые компании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух страховых компаний, федерального чиновника и представителя Центробанка.
Реформа обсуждалась в Минфине в конце января при участии главы министерства Антона Силуанова, представителей Центробанка и крупных страховых компаний. Источники издания рассказали, что речь шла о недостаточной роли страховщиков.
В итоге, пишут «Ведомости», было принято решение экспериментально запустить новую систему оплаты здравоохранения в нескольких пилотных регионах.
Когда наша внучка, катаясь на ватрушке влетела в кусты шиповника и изодрала весь пуховик, то после ей сразу купили новый.
Слабо Госдуме запретить такие санки-"ватрушки" и им подобные?
Я в первом классе на деревянной горке покаталась на новеньком красивом-прекрасивом красном с белой каймой и железной блестящей лучшей в мире застёжкой, вот горе было, когда этот замечательный портфель оказался ободранным! Это было такое горе, что летом мне купили такой же новый, зимой их не было в магазине.
А ребёнка жалко. На Авальмане видела, как ватрушкой два здоровых поддатых мужика девочку в спину сбили, её тоже на скорой увезли.