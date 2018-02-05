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Мужчины 46 и 52-х лет погибли в Омске в результате обрушения стены аварийного дома, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Трагический инцидент произошел 4 февраля около 16:00. "Обрушилась стена аварийного двухэтажного дома № 135а, расположенного на улице Нейбута в городе Омске, погибли двое мужчин. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", — информирует ведомство.

Согласно имеющимся данным, дом был расселен летом прошлого года. Погибшие являлись постояльцами социально-реабилитационного центра для бездомных. В СКР уточняют, что они находились в здании незаконно и, по-видимому, разбирали стену.

В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства и причины случившегося, а также дать оценку действиям местных властей и подрядной организации по принятию своевременных мер по сносу и охране аварийного дома.