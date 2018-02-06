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Наливай: журналист Amic.ru провела один день в роли бармена

, ИА "Амител", Мария Трубина
Учимся наливать пиво, разбираться в крафте и улыбаться, несмотря на боль в ногах

Ты сидишь и рассказываешь ему о своих проблемах, а он с загадочной улыбкой полирует салфеткой бокалы и понимающе кивает. И тут ты просишь плеснуть тебе еще стаканчик, он говорит, что хватит, отправляет домой и дает дельный совет – вот примерно такой образ бармена создала массовая культура. И перед тобой не человек, который по 14-18 часов в сутки разливает за барной стойкой напитки, а как минимум мастер Йода, и работа у него – сплошное удовольствие. Что эта профессия представляет собой в реальной жизни, далекой от фильмов, специально к Международному дню барменов постигала редактор рубрики "Культура" Amic.ru.

Свой эксперимент мы договорились провести в баре крафтового пива "Стаут Маклауд". Задумка была такая: побыть один день в роли бармена. Сразу скажу, что полноценную смену я не отработала — слишком сложно это было совместить с другими обязанностями, но восьмичасовой день могу себе засчитать.

12:00 — 19:00

Открывать бар мы приехали к 12 часам дня. Ребята, которые там работают, уже были на месте. Среди первоочередных задач в это время — приведение заведения в порядок. Мы протираем столы и стойку, разносим меню, моем посуду, чистим краны, подписываем пиво, обновляем арсенал холодильников и меняем кеги. Последнее для меня оказалось самым сложным, именно с физической стороны это тяжело. Поднять с пола и переставить кегу на полку (или наоборот), где она должна стоять (да простят меня феминистки!), сможет только мужчина либо женщина, профессионально занимающаяся силовыми видами спорта. Я это сделать не смогла, вес емкости составляет от 20 до 50 кг.

"Практически на каждое занятие уходит по 15-20 минут. Поэтому задачи растягиваем на день — все равно посетителей в это время суток крайне мало", — объясняет бармен Артем.

Пока в баре пусто. Посетители, которых в заведениях почетно именуют гостями, традиционно стягиваются ближе к вечеру.

Машину с товаром, который нужно разгрузить, мы не застали, что лично меня не сильно расстроило, так как носить ящики – это не самое приятное занятие.

19:00 — 21:00

Около семи начал собираться народ, но людей, которые, как в мелодраматичном кино, хотели бы поделиться личной историей с барменом-журналистом, нет. Пока заходят взять что-то с собой или посидеть в одиночестве за кружкой пива после работы. Особых проблем с работой, не считая незнание меню и крафтовых сортов, нет. С кассой помогают настоящие бармены, они же консультируют людей в выборе, я советовать не берусь. На этот час самое трудное – наливать пиво из крана, часть пены приходилось периодически убирать ложкой. Я заскучала.

"Не расслабляйся, люди будут, но чуть позже, всегда так", — говорит мне один из моих напарников Егор.

На самом деле в заведениях в плане посетителей, как говорится, раз на раз не приходится: в один день бывает огромная толпа, в другой день — никого, и это даже не всегда связано с каким-то праздником или днем недели, просто так сошлись звезды.

"А теперь мы приступаем к самой приятной части нашей работы — дегустации", — шутят бармены.

Такая практика в крафтовых барах действительно есть, но если вы решите, что можете приходить на работу и бесплатно напиваться, сразу скажем, что вам никто этого не позволит. "Стаут" и похожие заведения торгуют качественным пивом, которое не стоит по 60 рублей за литр. Чтобы подобрать гостю нужный сорт, необходимо понимать, чем ты торгуешь, поэтому барменам разрешают пробовать новинки. Вот уже мы с фотографом с умным видом пытаемся различить те или иные тонкие нотки и определить степень горечи — честно, получается не очень.

21:00 — 24:00

С полноценным наступлением вечера стало трудно — одна я бы точно не справилась. Количество людей увеличилось в несколько раз, а задач не уменьшилось: нужно успевать принимать заказы, отбивать чеки, консультировать, наливать, не создавая очередь, и при этом убирать посуду и бутылки со столов. А еще желательно улыбаться, включать музыку, следить за атмосферой и, естественно, общаться. Из-за шума поддерживать разговор непросто, а если ты работаешь один — практически невозможно, так как приходится постоянно отвлекаться, так что задушевных бесед не сложилось.

Поговорить все-таки немного удалось: с одной милой барышней обсудили насущные вопросы градостроительства, с другой – наш эксперимент по смене профессии — многие посетители из социальных сетей знали, что я не стажер и не работник заведения, а журналист.

"Еще не сдалась?" - спрашивают меня, многих интересует, сколько же я протяну.

24:00-01:00

Спустя несколько часов я поняла, что устала, хотя смена моя еще не закончилась – "Стаут Маклауд" по пятницам и выходным работает до утра, иногда ребята закрываются в 4-5, иногда в 9-10 следующего дня. Смена обстановки радовала недолго, когда время перевалило за полночь, начал напрягать шум и загудели ноги. Смотрю на ребят – они еще держатся, а я твердо решила сдать фартук.

Резюме:

Мы не будем создавать романтический или супергероический образ бармена. Да, эта работа нелегка, но оперировать людей, летать в космос или разгружать вагоны, пожалуй, сложнее. Правда, воспринимать это как легкий способ заработать не стоит: на работе вы будете примерно с 12:00 до 02:00, а то и позже. Несмотря на любую грубость гостей — а нетрезвые люди бывают невыносимыми, вам всегда придется быть вежливым. Я бы сказала, что быть барменом подойдет либо крайне позитивным людям, либо тем, кому еще нет 30, а дальше уже идут исключения. Плюс, многое зависит от самого заведения: "Стаут" – приличное место, в "пивнушке" из спального района собирается часто совсем другая публика. В общем, свою работу на фартук бармена я решила не менять, а вот относиться с большим теплом к работникам тех или иных заведений начала точно.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.02.2018 09:15
- гость -

работал я барменом, это тяжело

0  0
6.02.2018 09:22
- гость -

"поэтому барменам разрешают пробовать новинки" - хочу такую работу))

0  0
6.02.2018 09:29
- гость -

в следующий раз ждём репортаж из борделя

0  0
6.02.2018 09:33
Кот.Без сапог.

Раньше пресса воспевала труд сталевара, шахтёра, монтажника-высотника, моряка дальнего плавания. А сейчас - халдея в мочалке.

0  0
6.02.2018 09:39
- гость -

Ну так день бармена же

0  0
6.02.2018 09:39
- гость -


- гость -

в следующий раз ждём репортаж из борделя

вот это реально интересно)

0  0
6.02.2018 09:44
Геноцид Эклеров

бармен в пивнаре и бармен в баре - совсем разные профессии.
ну, и разбираться в том, что ты продаешь/наливаешь - это безусловное требование.

0  0
6.02.2018 09:47
- гость -

а мы там были тогда)

0  0
6.02.2018 09:48
- гость -

и я тоже был, люблю Стаут

0  0
6.02.2018 09:51
- гость -

а мы там были тогда)

а мы не пошли

0  0
6.02.2018 10:16
Он самый

В амике есть журналисты? Ха-ха

0  0
6.02.2018 10:44
- гость -

нет, кальсонные гномы работают

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