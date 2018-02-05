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Полиция выразила благодарность рубцовчанину Дмитрию Малахову и его девушке Анастасии Алмаевой за спасение малолетней девочки, которую из окна выбросила мать, находившаяся в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, эта громкая история произошла в ночь на 17 января текущего года. В отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

В полиции поступок рубцовчанина, спасшего малышку, комментируют так: "В ночь на 17 января в городе Рубцовске Дмитрий и Анастасия, проходя мимо дома по проспекту Ленина, увидели девушку, сидящую на подоконнике раскрытого окна на третьем этаже с ребенком на руках. Девушка находилась в состоянии опьянения, громко кричала, что выбросит свою дочь из окна. Молодые люди быстро среагировали в этой ситуации и поспешили на помощь. Дмитрий забрался на козырек магазина, расположенный под окном, и в тот момент, когда ребенок стал падать, успел его поймать".

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После этого Дмитрий и Анастасия отнесли девочку в ближайший торговый киоск, вызвали полицию и скорую.

Напомним, что свидетельства Анастасии об этом чудовищном инциденте были опубликованы на портале Amic.ru.