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Скамья подсудимых ждет 30-летнюю жительницу села Сибирка в Алтайском крае, которая, по версии следствия, хотела смерти своих односельчанок и пыталась сжечь их дом.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, женщине инкриминируют покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом.

В данный момент установлено, что поздним вечером 5 ноября прошлого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к дому 79-летней односельчанки. Внутри находились пенсионерка и ее дочь. Обвиняемая облила бензином крыльцо деревянного дома и подожгла его.

"Своими действиями она хотела причинить смерть женщинам, желая отомстить им за выдвинутое в ее адрес обвинение в краже денег. Однако, по не зависящим от обвиняемой обстоятельствам, удалось избежать трагедии", — добавляют в СКР.

Свою вину злоумышленница признала и раскаялась в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.