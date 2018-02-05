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План по вводу нового жилья в Алтайском крае на 2018 год снизят сразу на 25% (с 840 тысяч квадратных метров до 630 тысяч) из-за отсутствия спроса на рынке. При этом искусственно региональные власти не будут влиять на рынок недвижимости, чтобы не принести отрицательного результата. Об этом журналистам в понедельник, 5 февраля, рассказал министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.

По его информации, по итогам 2017 года в регионе введено 628 тысяч квадратных метров жилья – это 87% от изначального плана. В 2016 году эта цифра ровнялась 745 тысячам квадратных метров. В план на 2018 год закладывалась цифра в 840 тысяч квадратных метров жилья, что выполнить невозможно. Поэтому готовится программа, чтобы снизить план до показателей прошлого года – 630 тысяч квадратных метров.

"Вся экономика жилья характеризуется тремя факторами: местоположением, местоположением и местоположением. Это не экспортный товар. Нельзя произвести его, как пшеницу, и вывезти. Строительство жилой площади определяется спросом. У нас были рекордные показатели в 2015 году – в районе 900 тысяч квадратных метров. Это был отложенный спрос. На сегодня такого спроса нет. Строители это видят, об этом свидетельствует снижение стоимости квадратного метра квартиры. Сейчас строят намного больше, чем даже необходимо для потребления. Раздувать пузырь предложений на рынке жилья тоже нельзя. Мы можем тогда угробить отрасль", — отметил Иван Гилёв.

По словам министра, есть положительная динамика на рынке ипотечного кредитования. В прошлом году ипотека была выдана на 21 миллиард рублей, что на 30% больше, чем в 2016 году. Представитель регионального правительства привел любопытные факты, что застройщики в конце прошлого года подали в Минстройтранс документы, что у них практически нет в наличии свободных площадей и все новостройки распроданы. Гилев уверен, что это было сделано намерено, чтобы получить возможность претендовать на новые участки для застройки.

"Такого в принципе быть не может. В любом случае у них есть свободные квартиры. Такое чувство, что ведется некоторая информационная поддержка давления в части лояльного отношения по предоставлению им земли. Но каких-то ограничений на строительство у нас в Алтайском крае вообще нет. Есть проблемы с неправильной точечной застройкой, а также в долевом строительстве. Мы более жестко подходим к вопросу выдачи разрешения на долевое строительство. Эти проблемы очень легко появляются, но тяжело решаются", — добавил Гилёв.

По его словам, некоторые застройщики отказываются решать эту проблему самостоятельно. Но при этом алтайские власти по каждой ситуации держат проблему на личном контроле.

Как во время пресс-конференции сообщил заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин, изначально по вводу нового жилья план был 420 тысяч квадратных метров. По состоянию на сегодня эта цифра 375 тысяч квадратных метров. При этом не были учтены данные по вводу индивидуального жилья, поэтому цифра неокончательная. Это позволит приблизиться по цифрам к 400 тысячам квадратных метров.

Говоря о планах на 2018 год, Дёмин заявил, что они будут скорректированы из-за кризиса в отрасли. Изначально план был 470 тысяч на 2018 год, но ожидается, что цифра будет намного меньше. Дёмин ответил, что строители не спешат достраивать дома, поэтому количество выданных разрешений на строительство за год уменьшилось с 29 до 24.

"Не потому что мы не давали, они просто к нам не шли", — отметил представитель городской мэрии.

Представитель мэрии краевой столицы отметил, что в этом году будет проходить масштабная застройка кварталов "2038" и "2037". Сегодня готовятся к строительству 900 тысяч квадратных метров.