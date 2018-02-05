Фото: create-skills.co.uk
Государство может передать часть расходов на медицину по ОМС страховщикам, сообщают "Ведомости", ссылаясь на источники из среды топ-менеджеров страховых компаний, федерального чиновничества и представителя Центробанка.
Издание отмечает, что подобный эксперимент предлагается апробировать в нескольких регионах России.
Отмечается, что чиновники и эксперты обсуждают возможную реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы повысить ответственность страховых учреждений и снять с государства часть ответственности.
По информации "Ведомостей", вопрос о страховании обсуждался еще в конце января в Минфине с участием главы федерального ведомства Антона Силуанова. В частности, было заявлено, что роль страховщиков в процессе ОМС недостаточна, поскольку через них идут лишь денежные потоки.
В этой связи было предложено изменить существующую конфигурацию и предложить регионам выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются.
Страховщиков же, как отмечается, предложено привлечь к формированию разумных тарифов.
Комментарии
чиновники и эксперты обсуждают возможную реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы повысить ответственность страховых учреждений и снять с государства часть ответственности.
вот это да
Странные мы все-таки...
На медицину для себя нам денег не хватает.
А на мерседесы для слуг с лихвой
5.02.2018 16:37
- гость -
у нас теперь не власть народа (демократия), а власть денег и чиновников.
СШП навязали обман всему миру.
16:45, опять США и Трамп виноват?
5.02.2018 17:38
- гость -
а кто? мож ты?
Заниматься откровенным сокращением населения нельзя. Опасно. Не поймут. Скинут. Можно потерять власть и доступ к ресурсам. Да и вообще, неприятно это. Никому не хочется чувствовать себя сволочью, всем хочется чувствовать себя суперменами, дартаньянами, защитниками — чтобы окружающие любили и уважали, особенно близкие.
А главное — им не нужно, чтобы 150-миллионное население в целом было здоровым и образованным, чтобы оно прирастало, чтобы оно что-то разрабатывало и производило, чтобы чего-то добивалось. Наоборот, это местами даже вредно. Потому что если производство несырьевых товаров станет преобладать над сырьем, то это рано или поздно приведет к смене власти, потому что экономика всегда первична и власть неизбежно оказывается у тех, кто контролирует основные экономические ресурсы.
А конечная цель — в том, чтобы народ жил сам по себе, а ресурсное государство — само по себе. Чтобы народ сам себя учил (желательно в церковно-приходских школах, потому что слишком умный народ не нужен, а вот верующий нужен), чтобы сам себя лечил, сам себя кормил (отсюда наибольшее внимание именно сельскому хозяйству и такие проекты как «дальневосточный гектар»), сам строил себе дома (желательно в ипотеку, оставляя процент банкирам, аффилированным с сырьевыми баронами), сам себя обслуживал.
Сырьевому государству не нужен здоровый образованный народ, не нужна развитая наука, не нужна собственная промышленность. Не нужны ученые, изобретатели, инженеры высокой квалификации. Не нужен высокий уровень среднего образования. Как следствие, это государство ничего не будет делать для развития образования, ничего для развития здравоохранения, ничего для развития науки и производства. Только кое-что для сельского хозяйства, чтобы народ кормил себя сам.
И на фига мне такое государство?
"Страховщиков же, как отмечается, предложено привлечь к формированию разумных тарифов." - для кого нормальные ... можно детей не воспитывать, образование не повышать, законов не издавать - всЁ рынок отрегулирует.