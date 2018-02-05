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Государство может передать часть расходов на медицину по ОМС страховщикам, сообщают "Ведомости", ссылаясь на источники из среды топ-менеджеров страховых компаний, федерального чиновничества и представителя Центробанка.

Издание отмечает, что подобный эксперимент предлагается апробировать в нескольких регионах России.

Отмечается, что чиновники и эксперты обсуждают возможную реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы повысить ответственность страховых учреждений и снять с государства часть ответственности.

По информации "Ведомостей", вопрос о страховании обсуждался еще в конце января в Минфине с участием главы федерального ведомства Антона Силуанова. В частности, было заявлено, что роль страховщиков в процессе ОМС недостаточна, поскольку через них идут лишь денежные потоки.

В этой связи было предложено изменить существующую конфигурацию и предложить регионам выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются.

Страховщиков же, как отмечается, предложено привлечь к формированию разумных тарифов.