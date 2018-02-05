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ГИБДД в Барнауле выступила с обращением из-за ДТП, связанных с наездом автомобилей на пешеходов.

Как отмечают в ведомстве, за минувшую неделю в краевой столице было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы люди. 15 аварий связаны с наездами на пешеходов.

"Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны на дорогах города. Соблюдайте Правила дорожного движения! При переходе проезжей части учитывайте расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость. Не прекращайте наблюдать во время перехода за обстановкой на дороге. Убедитесь перед тем, как пересечь проезжую часть, что водитель видит и пропускает вас. Водителям при проезде остановок общественного транспорта и приближении к пешеходным переходам стоит удвоить внимание, здесь возможно внезапное появление пешеходов на дороге", — подчеркивают в ГИБДД.