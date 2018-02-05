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ГИБДД в Барнауле выступила с обращением из-за ДТП, связанных с наездом автомобилей на пешеходов.
Как отмечают в ведомстве, за минувшую неделю в краевой столице было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы люди. 15 аварий связаны с наездами на пешеходов.
"Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны на дорогах города. Соблюдайте Правила дорожного движения! При переходе проезжей части учитывайте расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость. Не прекращайте наблюдать во время перехода за обстановкой на дороге. Убедитесь перед тем, как пересечь проезжую часть, что водитель видит и пропускает вас. Водителям при проезде остановок общественного транспорта и приближении к пешеходным переходам стоит удвоить внимание, здесь возможно внезапное появление пешеходов на дороге", — подчеркивают в ГИБДД.
Комментарии
Пешики сами то же виноваты, лезут на дорогу и не учитывают что на дороге сплошной каток.
5.02.2018 15:54
- гость -
куда газуют если каток?
5.02.2018 15:56
а если ездить со скоростью пешехода, то какой смысл?(ну разве что сопли не мёрзнут)))))
водители сами виноваты куда ездят так быстро!!!
Давно уже назрела необходимость ужесточения закона и контроля его исполнения, как для водителей, так и для пешеходов.
5.02.2018 16:12
- гость -
да уж куда жёсче-то, водителей имеют, а пешики глумятся
куда прутся, если машина катится? машина давит, а не любит.
5.02.2018 15:54
- гость -
На такого как ты, после того как собью, я бы еще и помочился)
Так эти альтернативно одаренные прыгают под машину специально. Когда до пешеходника метров 70, стоят, мнут, подъедешь ближе - шагают.
У одних водители виноваты у других пешеходы, а почему бы не искать другой выход например - "подземные переходы делать" , конечно проще знаков и светофоров натыкать.
месный
на катке, накатанном автобусами, возле остановок, даже при скорости 5-10 км в час не получится остановиться сразу. Как это донести до пешеходов, которые любят выйти из автобуса и сразу через переход бежать сломя голову? Ладно если, на остановке один автобус и бегуна видно, а если он перед 2,3-мя автобусами, стоящими на остановке, решит на дорогу выйти?
5.02.2018 17:38
- гость -
5.02.2018 15:54
- гость -
На такого как ты, после того как собью, я бы еще и помочился)
Мочиться ты будешь в камере, может и всю жизнь.
Если живешь в Сибири то понятие *гололед* должно быть у всех и конечно водители как владельцы *средства повышенной опасности * имеют больше шансов быть обвиняемыми в ДТП с пешеходами.но пора бы и пешеходов жестче наказывать за нарушение ПДД и в частности за выбегание или просто выход на проезжую часть перед близко движущимся транспортом!!!!