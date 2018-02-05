Фото: правительство Алтайского края

Правительство страны в лице Министерства транспорта поддержало идею властей Алтайского края о появлении в регионе третьей федеральной трассы. Речь идет о 400-километровом участке дороги от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. Об этом журналистам в понедельник, 5 февраля, рассказал министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.

"Федеральный Минтранс поддержал нашу инициативу, и они готовы забрать дорогу в свою собственность, поскольку это важный международный транзит", — сказал министр регионального правительства.

Как ранее сообщал Amic.ru, инициатива о передаче участка протяженностью 400 километров принадлежит губернатору Александру Карлину. Дорога подходит по всем параметрам для получения статуса федеральной. В частности, именно эта дорога ведет в Астану и к международному аэропорту столицы Казахстана. С представителями Росавтодора уже полностью отсмотрена дорога, и они отметили ее хорошее качество.

Если участок станет федеральной трассой, то финансировать его ремонт и содержание будут за счет федерального бюджета, а не краевого. Это поможет ежегодно экономить 500 миллионов рублей. При этом уже отремонтирован участок от Барнаула до Павловска.

В настоящее время через Алтайский край проходят две федеральные автодороги — Р-256 "Чуйский тракт" и А322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".