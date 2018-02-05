Фото: правительство Алтайского края
Правительство страны в лице Министерства транспорта поддержало идею властей Алтайского края о появлении в регионе третьей федеральной трассы. Речь идет о 400-километровом участке дороги от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. Об этом журналистам в понедельник, 5 февраля, рассказал министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.
"Федеральный Минтранс поддержал нашу инициативу, и они готовы забрать дорогу в свою собственность, поскольку это важный международный транзит", — сказал министр регионального правительства.
Как ранее сообщал Amic.ru, инициатива о передаче участка протяженностью 400 километров принадлежит губернатору Александру Карлину. Дорога подходит по всем параметрам для получения статуса федеральной. В частности, именно эта дорога ведет в Астану и к международному аэропорту столицы Казахстана. С представителями Росавтодора уже полностью отсмотрена дорога, и они отметили ее хорошее качество.
Если участок станет федеральной трассой, то финансировать его ремонт и содержание будут за счет федерального бюджета, а не краевого. Это поможет ежегодно экономить 500 миллионов рублей. При этом уже отремонтирован участок от Барнаула до Павловска.
В настоящее время через Алтайский край проходят две федеральные автодороги — Р-256 "Чуйский тракт" и А322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".
Комментарии
Лучше бы сделали хорошую дорогу от Барнаула до Романово!!!!
5.02.2018 16:26
Маруся
эх Маруся, видно совсем географию края не знаете?
половинка, половинка, половинка от мильярда-в целом неплохо! а вы говорите что босс денег в край не несет...
Маруся, а прочитать?
я только что зашел, географию не знаю, но может быть по ней удобно лес возить?
Я постесняюсь спросить - а где там от Романово до Кулунды хорошая дорога?!
Не трогать Марусю!!!
почему новость подается так, будто новая дорога действительно ПОЯВИТСЯ из ниоткуда, когда на самом деле, просто переименуют старую
Это скорее всего из-за большого количества грузовиков из\в Казахстан. Платон будет действовать.
С другой стороны, наконец-то, может быть, сделают всю дорогу нормальной.
Будем посмотреть...
До Шахов она нормальная, с разделительной полосой и всё...