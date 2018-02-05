Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль, припаркованный прямо возле подъезда в одном из барнаульских дворов, был заблокирован мусорными баками.

Фотография, на которой запечатлен сей факт, опубликована в сообществе Barnaul 22.

"Не у всех автолюбителей утро понедельника было добрым. Такой вот нежданчик. Месть дворника", — гласит комментарий к снимку.

Жители краевой столицы начали активно обсуждать такую систему "воспитания" автомобилистов. На данный момент основная часть комментаторов поддерживает того, кто создал преграду автомобилю.