Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль, припаркованный прямо возле подъезда в одном из барнаульских дворов, был заблокирован мусорными баками.
Фотография, на которой запечатлен сей факт, опубликована в сообществе Barnaul 22.
"Не у всех автолюбителей утро понедельника было добрым. Такой вот нежданчик. Месть дворника", — гласит комментарий к снимку.
Жители краевой столицы начали активно обсуждать такую систему "воспитания" автомобилистов. На данный момент основная часть комментаторов поддерживает того, кто создал преграду автомобилю.
Комментарии
вы сами такими новостями подталкиваете всяких неадекватных людей к таким поступкам
5.02.2018 16:05
- гость -
к каким поступкам? бросать телегу где захочет? или доставить геморроя оленю не прибегая к насилию?
красава!!!)))
они скоро своих лашадей начнут на этаж загонять.
У него поди еще и автозапуск, всю ночь в окна коптит. Вот как с такими людьми нормально разговаривать, если сами не понимают.
Как отучить соседей курить на лестничной площадке?
Поговорить с ними не пробовали?
5.02.2018 16:31
- гость -
Поговорить с ними не пробовали?
Пробовали. Перешли в другой конец площадки, курят там
5.02.2018 16:30
- гость -
Есть курящий знакомый? Попросите накопить бычков. Потом их на площадке куряги высыпьте. Ну и можно ручку коричневым намазать.
5.02.2018 16:37
Дело не в бычках (бычки не бросают), дело в дыме, который в квартиру попадает и на площадке дышать нечем.
откатить эти баки плевое дело
5.02.2018 16:42
- гость -
не дыши коль такой нежный
Меня тоже курильщики задолбали... Юрина, 192, 1 подъезд... Старшая по дому их гоняет, жильцы замечания делают, на каждом этаже объявления весят "Курить в подъезде запрещено!", но есть несколько человек, которым хоть кол на голове теши...
например, кв. № 1, № 19 и еще несколько...От нескольких вонючек задыхается весь подъезд, дым поднимается до самого 9-го этажа...
Я не добряю, если драндулеты во дворах заставляют баками. Вот если бы сжигали, то другой разговор, это послужило бы свиньям уроком.
Большинство не понимают, что город, а тем более МКД - это просто большая общага, и вести себя в ней надо соответственно; любое наплевательство в поведении вызывает негативную реакцию большого числа людей, влечёт за собой напряжённость обстановки, и как следствие этого физические расправы, порча материального имущества и т.д. Куришь? Кури дома или во двор выходи. Машина есть? Ставь в гараж или на стоянку и наплевать, рядом это с домом или нет - это чисто твои проблемы, которые ты решаешь за чужой счёт, а этого никто не любит.
5.02.2018 16:57
- гость -
5.02.2018 16:42
- гость -
не дыши коль такой нежный
Да хрен со мной, ребенка жалко
Я после такого демарша дворника отловил и объяснил ему, что в следующий раз могу ему хлебало сломать. Вроде понял, говорил что сгоряча, плакал за свою никчемную жизнь, обещал больше так не поступать. Сейчас здоровается.
Как отучить ставить на авто на автозапуске у подъезда?
5.02.2018 17:42
Колун
ути бозицьки, какой смелый хомячишка.
Водила виноват нефиг было ставить машину прямо к подъезду!! Дворник молодец!! так держать !
Колун, про таких как вы говорят - сила есть ума не надо. Делаете подляны окружающим, пользуясь тем, что они не хотят с вами связываться, а то вы вломите.
Колун, бгг, смотри-кась пися важная. Ну тебе в следующий раз кирпич на лобовуху этажа так с пятого кинут - кому хлебало ломать будешь?) Я б точно скинул. Самому человеком надо быть в первую очередь.
5.02.2018 17:42
Колун
Я после такого демарша дворника отловил и объяснил ему, что в следующий раз могу ему хлебало сломать.
Найдётся по-любому дворник, который окажется сильнее тебя и тогда ты будешь жаловаться на своё здоровье, может и всю оставшуюся жизнь.
Не ведитесь на лошка Колюню.
А лошок колюня крут. Не побоялся угрожать дедуле дворнику. А может и бабуле. Скот.