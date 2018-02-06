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Строительство обхода Барнаула с третьим мостом через Обь не начнется в ближайшие годы и будет идти не так быстро, как изначально предполагалось. Об этом журналистам в понедельник, 5 февраля, рассказал министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.

"Сейчас проходит финансово-экономическая экспертиза обхода через город Барнаул и строительства третьего моста. Этот проект будет реализовываться не так быстро, как хотелось бы. Он очень дорогой, цифры я озвучивать пока не готов. Мы собираемся реализовывать его за счет федеральных средств, собранных за счет системы "Платон". Выстраивается работа для привлечения инвесторов, чтобы построить дорогу в течение пяти лет и потом 10 лет она окупалась", — сказал министр.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявлял, что строительство обхода в 2018 году точно не начнется из-за его высокой стоимости, а также масштабов работ.

"Этап проектирования завершается, а затем этап государственной экспертизы. Ни на один федеральный рубль нельзя претендовать, если мы не пройдем по объекту государственную экспертизу федерального уровня. Это тоже занимает немалое количество времени", — сказал Александр Карлин.

Общая протяженность обхода составляет 68 километров, а саму дорогу будут строить в три этапа. На первом должны возвести 41-километровый участок между Змеиногорским и Чуйским трактами и построить мост через основное русло Оби длиной 2,4 километра и еще 3,3 километра мостов в пойменной части реки. Для строительства власти изымут 819 га земли, в том числе 259 га земель сельхозназначения и 122 га земель населенных пунктов. Во время строительства придется изготовить 7,1 миллиарда кубометров дорожной насыпи.

Ожидается, что строительство может начаться в 2020 году. Уже известно, что мост будет состоять из 14 опор, глубина каждой из которых будет равна 32 метрам от поверхности дна.