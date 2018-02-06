Фото: Amic.ru
Строительство обхода Барнаула с третьим мостом через Обь не начнется в ближайшие годы и будет идти не так быстро, как изначально предполагалось. Об этом журналистам в понедельник, 5 февраля, рассказал министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.
"Сейчас проходит финансово-экономическая экспертиза обхода через город Барнаул и строительства третьего моста. Этот проект будет реализовываться не так быстро, как хотелось бы. Он очень дорогой, цифры я озвучивать пока не готов. Мы собираемся реализовывать его за счет федеральных средств, собранных за счет системы "Платон". Выстраивается работа для привлечения инвесторов, чтобы построить дорогу в течение пяти лет и потом 10 лет она окупалась", — сказал министр.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявлял, что строительство обхода в 2018 году точно не начнется из-за его высокой стоимости, а также масштабов работ.
"Этап проектирования завершается, а затем этап государственной экспертизы. Ни на один федеральный рубль нельзя претендовать, если мы не пройдем по объекту государственную экспертизу федерального уровня. Это тоже занимает немалое количество времени", — сказал Александр Карлин.
Общая протяженность обхода составляет 68 километров, а саму дорогу будут строить в три этапа. На первом должны возвести 41-километровый участок между Змеиногорским и Чуйским трактами и построить мост через основное русло Оби длиной 2,4 километра и еще 3,3 километра мостов в пойменной части реки. Для строительства власти изымут 819 га земли, в том числе 259 га земель сельхозназначения и 122 га земель населенных пунктов. Во время строительства придется изготовить 7,1 миллиарда кубометров дорожной насыпи.
Ожидается, что строительство может начаться в 2020 году. Уже известно, что мост будет состоять из 14 опор, глубина каждой из которых будет равна 32 метрам от поверхности дна.
Комментарии
кто бы сомневался
, чтобы построить дорогу в течение пяти лет и потом 10 лет она окупалась
Как с новым мостом - поставили кассы, а убрать забыли, 5 раз окупился.
Это всё из-за вашей поддержке Пафнутия.
А сколько проектирование стоило? И эти деньги освоены. Дурачки вы,никто строить и не собирался.Это простое зарабатывание денег.
В Китае наверное за пол года построили бы эти всего лишь 68 км... 68 Карл. Не 6800. 68. ОЧЕЕЕЕЕЕЕЕННЬЬ СЛОЖНЫЙ ПРОЕКТ. Несомненно.
"Мы собираемся реализовывать его за счет федеральных средств, собранных за счет системы "Платон".
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Занимайте очередь и мечтайте дальше.
Аплодисменты, занавес. Господа, расходимся, нас ... ну, вы, понимаете...
абсолютно бессмысленный прожект...
логики в нём ровно ноль.
ну, если только не обращать внимание на потенциальный заработок нужных подрядчиков.
хоть убейте меня, но кроме корысти конкретных граждан я не вижу пользы для населения от этой стройки...
6.02.2018 09:47
Геноцид Эклеров
Этот проект направлен на организацию объезда все возрастающего грузопотока большегрузных фур через центр города. Уже проехать по городу невозможно от засилья транзитных большегрузов.
6.02.2018 09:57
- гость -
а мне кажется проехать невозможно из-за большой концентрации, на один квадратный километр, жителей выселок, которые в одно и тоже время едут на работу и обратно
6.02.2018 09:57
- гость -
это ваше личное впечатление или есть фактологическое обоснование?
6.02.2018 07:48
Гость
А сколько проектирование стоило? И эти деньги освоены. Дурачки вы,никто строить и не собирался.Это простое зарабатывание денег.
Помнится, озвучено было, что проект= 900 000 000 рубликов. Причём , построено будет по старинке "по старинке", а не как у ,например, китайцев, но обойдётся в много раз дороже, а строить будут не полгода, как те же китайцы, а, дай Бог, лет 5.
Мы собираемся реализовывать его за счет федеральных средств, собранных за счет системы "Платон"
Проезд будет платным
18 миллиардов планируют на это и 1/18 часть уже потрачена на проект. А ещё экспертизы и прочее воровство.