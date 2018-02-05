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Мужчину, отбывающего наказание в одной из колоний Новосибирской области, судят в Алтайском крае за совершение серии мошенничеств.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленнику инкриминируют сразу 17 преступных эпизодов.

"По версии следствия, обвиняемый, используя тайно от администрации исправительного учреждения средства мобильной связи, систематически звонил на случайные номера жителей Алтайского края и представлялся близким родственником потерпевших. В ходе разговора мошенник сообщал заведомо ложную информацию о необходимости оказания ему финансовой помощи, ссылаясь на вымышленные факты дорожно-транспортных происшествий и иных событий", — рассказывают о схеме преступлений в надзорном ведомстве.

Из 17 потерпевших четверо не смогли распознать обман, перечислив на банковскую карту обвиняемого в общей сложности 100 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.