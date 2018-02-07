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Как и где можно одеться "с головы до ног" за 1000 рублей в фирменные вещи

, ИА "Амител"
Качественные вещи известных мировых брендов не обязательно должны стоить дорого

Это доказывает сеть магазинов стоковой одежды и секонд-хенда "Евростиль". Сегодня это уже пять торговых точек в трех городах Алтайского края. Огромный выбор одежды для мужчин и женщин, а также детей с рождения: все от нижнего белья до шуб из натурального меха можно купить здесь по действительно низким ценам. При этом представлена стильная, высококачественная одежда известных брендов – прямиком из Европы. Для удобства покупателей торговые ряды в просторных светлых залах разделены по категориям: белье, юбки и платья, брюки и джинсы, спортивные и деловые костюмы, вечерние и повседневные наряды, а также верхняя одежда, обувь, кожгалантерея, украшения, домашний текстиль и многое-многое другое. Большие размерные ряды и просто огромный выбор моделей одежды любого типа. Весь представленный ассортимент можно купить совсем недорого. Доступные цены, вежливое обслуживание и высокое качество товара рады ежедневно предложить в сети магазинов "Евростиль" своим покупателям.

Сеть магазинов "Евростиль":
г. Барнаул, пр. Ленина, 155а — цокольный этаж
ул. Попова, 139 — 2 этаж
ул. Георгия Исакова, 260Б — 2 этаж
г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 24а — 1 этаж
г. Бийск, ул. Митрофанова, 18, ТЦ "Созвездие"

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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